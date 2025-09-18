Retenybė pajūryje: aukcionui ruošiamas pastatas, kokių nėra niekur Europoje

„Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstravimo projektas yra parengtas ir baigtas šiais metais. Taip pat dar metų pradžioje yra padarytas principinis politinis sprendimas šį pastatą parduoti aukciono keliu ir gautas lėšas panaudoti didinant rekreacines galimybes visoje Smiltynėje, kuri priklauso Klaipėdos miestui.
Tokių gelbėjimo stočių, kaip pas mus, dar likusių nuo tarybinių laikų, nėra niekur Europoje. Tokio didelio pastato pajūryje eksploatacija niekaip neatliepia būtinumo užtikrinti žmonių poreikius naudotis šia kurortine teritorija“, – sakė meras.
Nors pastato rekonstrukcijos projekte numatytos patalpos gelbėtojams, tačiau, Klaipėdos miesto vadovo nuomone, verslininkams vientisas objektas būtų patrauklesnis įsigyti ir išvystyti.
„Nežinau, gal kokią SPA bazę, kurių Klaipėdoj neturim, nors esame pajūrio miestas ir kurortinis miestas taip pat“, – lūkesčius įvardijo A. Vaitkus.
Tokio pastato nuoma, anot jo, neperspektyvi.
„Nuomininkai tikrai neinvestuos į pastatą, o į tą pastatą reikia investuoti. Be investicijų ten nieko nebus“, – pažymėjo meras.
Dar praėjusiais metais viešintuose Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstrukcijos projektiniuose siūlymuose, kuriuos Klaipėdos paplūdimių užsakymu parengė UAB „Vakarų siluetas“, buvo numatyta, kad po rekonstrukcijos pastate turėtų įsikurti gelbėtojų budėjimo patalpa, pirtis, kavinė ir 300 kv. m terasa.
Projektuotojams buvo keliamas uždavinys suprojektuoti papildomą vandens gręžinį, nuotekų tinklus su rezervuaru, naują elektros instaliaciją, panaudoti atsinaujinančius gamtos išteklius. Taip pat sąlygose buvo nurodoma numatyti vėdinimo-kondicionavimo sistemas (atskirai gelbėjimo, medicinos ir pirties patalpoms) bei patalpų šildymo sistemą žiemos sezono metu.
Dabartinio gelbėjimo stoties pastato pamatai yra akmeniniai, sienos – plytinės, perdangos – gelžbetoninės, išorės apdaila – medinės dailylentės, vandentiekis ir kanalizacija – vietiniai, vėdinimas ir kondicionavimas – natūralus.
Sovietmečiu statytos stoties pastatas ir jo infrastruktūra yra morališkai ir fiziškai susidėvėję.
