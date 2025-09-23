Nesąžiningai dirbę rangovai atsidūrė juodajame sąraše

Tai aiškus ženklas, kad bendrovė nevengia priimti griežtų sprendimų ir įgyvendina savo pažadą – užtikrinti klientams aukščiausios kokybės paslaugas už sąžiningą rinkos kainą. Rangovų kontrolę įmonė vykdys ir toliau.
Viskas dėl klientų
„Šių griežtų sprendimų esmė – užtikrinti mūsų klientų interesų apsaugą. Žmonės turi teisę gauti skaidrias, patikimas ir kokybiškas paslaugas, todėl kiekvienas partneris ar rangovas vertinamas ne tik pagal techninį darbų atlikimą, bet ir pagal sąžiningumą kainodaros srityse“, – sako „Mano BŪSTO“ Verslo palaikymo vadovė Živilė Breivė.
Jos teigimu, klientas turi būti tikras, kad jo pinigai panaudojami atsakingai. Todėl jei rangovas nesilaiko pažadų ar siekia pasipelnyti klientų sąskaita, įmonė su juo nedelsdama atsisveikina.
Pristatė elgesio kodeksą
Siekiant užtikrinti skaidrų bendradarbiavimą, prieš metus „Mano BŪSTAS“ įdiegė partnerių elgesio kodeksą. Jis taikomas visiems tiekėjams ir rangovams, numatydamas aiškias taisykles: pagarbą žmogaus teisėms, sąžiningą konkurenciją, socialinę atsakomybę, aplinkosaugos reikalavimus ir skaidrią kainodarą. Tai nėra formalus dokumentas – jis kasdien taikomas praktikoje ir padeda atrinkti tik tuos partnerius, kurie dirba atsakingai.
„Jei norime, kad mūsų klientai gautų geriausią paslaugą, turime bendradarbiauti tik su partneriais, kurie pripažįsta šias vertybes ir jų laikosi“, – pabrėžia Ž.Breivė.
Praktinis instrumentas
Elgesio kodeksą papildo ir nepatikimų subjektų sąrašas, į kurį įtraukiami partneriai, nesilaikantys sutartinių įsipareigojimų. Į jį gali patekti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, jei jie sistemingai pažeidžia kokybės reikalavimus, pateikia melagingą informaciją ar nepagrįstai didina paslaugų įkainius. Įtrauktas subjektas vieneriems metams praranda teisę dalyvauti „Mano BŪSTO“ organizuojamuose konkursuose ar apklausose visos grupės mastu.
Ši tvarka nėra vien kontrolinė – ji sudaro galimybę pasitaisyti. Partneriai, pašalinę pažeidimų priežastis, gali kreiptis dėl išbraukimo iš sąrašo.
„Mūsų tikslas – ne bausti, o užtikrinti, kad klientas visada gautų pažadėtą kokybę už geriausią kainą rinkoje. Jei partneris to nesupranta, bendradarbiavimą nutraukiame. Tačiau tiems, kurie pasirengę keistis ir dirbti sąžiningai, visada paliekame galimybę grįžti“, – teigia Ž.Breivė.