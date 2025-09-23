Savivaldybės tikrintojai pamatė nelegalią tvorą, bet dėl neteisėtai pastatyto namo – tyla

Pačiame Kauno centre, visai netoli „Akropolio“, šiuo metu stovi gyvenamosios paskirties objektas ir pastatas, pažymėtas adresu Kaunakiemio g. 22.
Šis pastatas yra bendros nuosavybės – būtent todėl tarp kaimynų kyla konfliktai. Kaunakiemio g. 22 adresu pažymėtas pastatas yra valstybinės žemės teritorijoje, tačiau sklypas čia nėra suformuotas.
Į portalą besikreipusi kaunietė pasakojo, jog nors pastatas yra bendros nuosavybės, viena kaimynė užgrobė sodą, bendrą teritoriją, nelegaliai pastačiusi vartelius, ribojančius patekimą į teritoriją. Portalui susisiekus su šia kaimyne, ji atsisakė kalbėtis su žurnalistu.
Maža to, sklype yra ir nelegaliai pastatytas dviaukštis namas – jis neturi „Registrų centro“ išrašo, numerio, stovi ant nesuformuoto valstybinės žemės sklypo. Tikėtina, jog šis pastatas buvo pastatytas anksčiau nei 2012 m., nugriovus vieną iš sklype buvusių ūkinių pastatų ir jo vietoje pastačius dviaukštį gyvenamąjį pastatą.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija portalui atsakė, jog surengti patikrinimo negali, nes statyboms suėjęs senaties terminas. Tuo metu savivaldybė teigė, jog nieko apie nelegalias statybas nežino.
Įsakė pašalinti statinius Vis dėlto netrukus po paskelbtos publikacijos veiksmų ėmėsi Kauno miesto savivaldybės administracijai pavaldi Centro seniūnija.
Aiškėja, jog balandžio 3 d. buvo atliktas faktinių duomenų patikrinimas vietoje. Patikrinimo metu nustatyta, jog nuo suformuoto žemės sklypo Kaunakiemio g. 20 ribos iki suformuoto žemės sklypo Kaunakiemio g. 24 ribos užtverta medine tvora, yra įrengti rakinami metalo varteliai. Patikrinimo metu nustatyta, jog tvora ir vartais, įrengtais valstybinėje žemėje prie Kaunakiemio g. 22, užimta valstybinė žemė, ja naudojamasi kaip savo nuosavu kiemu.
Atsižvelgdama į šias aplinkybes, seniūnija nurodė iki 2025 m. gegužės 6 d. nutraukti daromą pažeidimą ir pašalinti iš valstybinės žemės statinius – tvorą ir vartus.
Tiesa, seniūnijai neužkliuvo sklype stovintis dviaukštis, neturintis nei „Registrų centro“ išrašo, nei numerio.
Sieks susitarti Portalas paklausė Kauno miesto savivaldybės atstovų, ar buvo pašalinti nelegaliai pastatyti varteliai ir ar savivaldybė planuoja imtis veiksmų dėl nelegaliai pastatyto dviaukščio. Iš pradžių savivaldybė tik atsakė, jog sieks suformuoti valstybinės žemės sklypą.
„Kauno savivaldybės administracija rugpjūtį sulaukė kreipimosi dėl naujo valstybinės žemės sklypo suformavimo. Iniciatorius ir visi suinteresuoti asmenys buvo informuoti registruotais laiškais. Kol kas viskas – derinimo procese. Po jo bus sprendžiami tolimesni klausimai. Kiekvienas pastatas turi jam skirtą žemės plotą, reikalingą eksploatacijai. Gyventojams negalime užkirsti kelio formuotis sklypo“, – portalui pateiktame atsakyme nurodė Centro seniūnijos seniūnas Marius Švaikauskas.
Vėliau portalas dar kartą paklausė, ar buvo pašalinta nelegaliai pastatyta tvora, tačiau seniūnija nurodė, jog gyventojai į perspėjimus reagavo, tvorą įregistravo Nekilnojamojo turto registre.
„Konkrečiu atveju gyventojai į įspėjimą reagavo, pateikė dokumentus. Tvora įregistruota NTR. Principingai reaguojama piktavalių atvejais, kuomet paprašius pateikti dokumentus nieko nedaroma, taip sąmoningai vilkinant laiką. Kaip ir minėjome, tolesni klausimai bus sprendžiami užbaigus valstybinės žemės sklypo formavimo procesus“, – nurodė seniūnas M. Švaikauskas.
Dvigubi standartai Visgi toks savivaldybės geranoriškumas kai kurių pažeidėjų atžvilgiu stebina, ypač atkreipus dėmesį į procesus Vičiūnų gatvėje. Kaip jau anksčiau rašė portalas, savivaldybė dar šių metų kovą ėmė ardyti Vičiūnų gyventojo Audriaus Juršės segmentinę tvorą, nes ši užėmė maždaug pusmetrį valstybinės žemės teritorijos.
Nors savivaldybė teigė, kad tai eilinis tvarkymo darbas, A. Juršė manė, jog tai kerštas už Vičiūnų bendruomenės pasipriešinimą Kauno mero sūnaus ir tarybos nario Šarūno Matijošaičio Vičiūnuose planuotoms daugiabučių statyboms, kurioms leidimas buvo panaikintas.
A. Juršė tvirtino, kad teismas jau buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, o jis pats bendradarbiauja su institucijomis ir dar turėjo laiką (iki gegužės 30 d.) pašalinti tvorą. VTPSI patvirtino, kad terminas dar nebuvo pasibaigęs.
Gyventojai pastebėjo ir dvigubus standartus – panašūs pažeidimai (augalija už sklypo ribų) egzistuoja ir paties mero bei jo sūnaus sklypuose, tačiau jų niekas nenaikina.
Be to, rugsėjo 15 d. „Kauno švaros“ darbuotojai savavališkai išpjovė valstybinėje žemėje esančias tujas, nors Kauno apylinkės teismas joms yra pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones. „Kauno švaros“ atstovai teisinosi, jog tujos trukdė šienauti pakeles, todėl jos buvo nupjautos. Kritikai tokį savivaldybės elgesį vadino teisiniu nihilizmu.
