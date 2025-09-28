Panevėžiečiai gyvena tikrame košmare: iš kaimyno buto lenda kirmėlės, smarvė dusina visą daugiabutį

Po to butas, anot daugiabučio gyventojų, buvo paliktas atidarytas, nes durys buvo išlaužtos.
Stiprus puvimo kvapas
Anot namo gyventojos Neringos, kuri kreipėsi į naujienų portalą JP, baldai ir buities daiktai liko viduje, jie smarkiai užteršti biologinėmis liekanomis, vyrauja stiprus puvimo kvapas.
„Kvapas pro atvirus langus ir bendrą laiptinę sklinda į gretimus butus. Jį jaučia ir maži vaikai. Išorinėse sienose pastebimos kirmėlės, vabzdžiai. Kaimynų butai prisigeria smarvės, įsigeria į tekstilę. Tai akivaizdus pažeidimas, keliantis infekcinių ligų ir parazitų plitimo riziką“, – dėstė ji.
Moteris, drauge su kaimynais, kreipėsi į įvairias institucijas Panevėžyje (Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, Panevėžio miesto savivaldybę) ir prašo atlikti pilną profesionalią biologinės taršos dezinfekciją bei uždaryti butą, kad kvapai ir vabzdžiai nepatektų į laiptinę.
Tačiau kol kas jokio atsako nesulaukė.
Savo darbą jau atliko
Naujienų portalo JP žurnalistai kreipėsi į minėtas institucijas.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė teigė, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir jo pavedimu licencijuoti juridiniai asmenys organizuoja ir atlieka privalomą aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose.
Vis dėlto, šiuo konkrečiu atveju, jie pasiūlė kreiptis į Panevėžio mieso savivaldybę.
Siūlo kreiptis į teismą arba tartis su paveldėtojais
Tuo tarpu Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja Rūta Karčiauskienė patvirtino, kad rugsėjo 15 d,. dėl bute rasto mirusio žmogaus kūno, kuris, manoma, ilgą laiką buvo nerastas, gavo skundą iš gyventojų.
„Gavus skundą, iškart susisiekta su artimaisiais, kurie informavo, kad policijoje vis dar vyksta tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo, todėl į butą kol kas nėra leidžiama patekti. Prevenciškai aptarta su artimaisiais ir galimais paveldėtojais, kad būtina laikytis švaros ir tvarkos taisyklių. Pagal turimą informaciją, tos pačios savaitės pabaigoje artimieji ėmėsi atitinkamų veiksmų“, – pasakojo skyriaus vedėja.
„Kadangi butas yra privačioje nuosavybėje, Savivaldybė negali atlikti dezinfekcijos svetimame turte, nebent tai būtų numatyta teismo sprendimu. Tokie privatūs ginčai ir reikalavimai dėl papildomos dezinfekcijos dažniausiai sprendžiami teismo tvarka arba šalių susitarimu“, – paaiškino R. Karčiauskienė.
Galimos pasekmės
Teisininkai įspėja, kad tokiais atvejais gali būti taikomos administracinės ir net baudžiamosios atsakomybės priemonės.
Jeigu nustatoma, kad savininkai ar paveldėtojai sąmoningai neprižiūri turto ir sudaro pavojų visuomenės sveikatai, tai gali būti vertinama kaip Viešosios tvarkos pažeidimas (Administracinių nusižengimų kodeksas) arba net pavojingos veiklos vykdymas pagal Baudžiamąjį kodeksą.
Visuomenės sveikatos centro specialistai taip pat primena, kad nešvarios patalpos, plintančios kirmėlės ir užkrečiamųjų ligų rizika – tai ne tik moralinė problema, bet ir aiškus įstatymų pažeidimas.
