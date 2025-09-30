Ieškote namo statyboms tinkamo sklypo? Nacionalinė žemės tarnyba turi ką pasiūlyti

Nuo 2024 m. savivaldybės, tapusios valstybinės žemės patikėtinėmis miestų ir miestelių teritorijose, gali pačios inicijuoti aukcionus: spręsti dėl žemės nuomos ar pardavimo ir kreiptis į NŽT dėl jų organizavimo. Dėl to galimybių įsigyti sklypą atsiranda dar daugiau.
„Didžiuosiuose šalies miestuose konkurencija dažnai padidina pradinę sklypo kainą 2–4 kartus, tačiau mažesnėse savivaldybėse tokių šuolių beveik nebūna.
Tai reiškia, kad būtent čia galima rasti itin palankių pasiūlymų savo namui ar verslui. Todėl planuojant žemės sklypo įsigijimą, raginame aktyviai naudotis galimybe įsigyti valstybinės žemės sklypus“, – sako Dovydas Petraška, laikinai einantis NŽT direktoriaus pareigas.
Skaičiuojama, kad vidutiniškai aukcionų metu pradinė žemės kaina pakyla virš 150 proc., o kai kuriais atvejais – net kelis kartus.
Valstybinės žemės pardavimas aukcionuose duoda naudą visoms pusėms: užtikrinamas racionalus žemės įveiklinimas, žmonės ir įmonės turi galimybę už jiems tinkamą kainą įsigyti žemės sklypą, o už aukcionus gautos lėšos lygiomis dalimis paskirstomos valstybei ir aukcioną organizavusiai savivaldybei.
Aukcionai vyksta elektroniniu būdu – Registrų centro portale www.evarzytynes.lt. Prisijungti gali visi norintys: tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, taip pat užsienio piliečiai, atitinkantys teisines sąlygas. Norint dalyvauti, reikia sumokėti registracijos mokestį bei garantinį įnašą.
Visą informaciją apie skelbiamus aukcionus galima rasti NŽT interneto svetainėje skiltyje „Skelbimai“, taip pat dalies savivaldybių interneto svetainėse.