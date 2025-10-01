Šeima už 160 tūkst. eurų nusipirko apleistą mokyklą ir pavertė ją svajonių namais

„Mes padarėme šuolį – gal net kvailą – ir nusipirkome seną mokyklą kukurūzų laukuose. Nusprendėme, kad čia bus mūsų namai“, – pasakojo Stacie.
Porai su dviem vaikais net neteko pamatyti pastato gyvai prieš perkant – jie iš karto žinojo, jog laukia daug darbo. Ir tikrai: pastatas buvo apleistas, reikėjo kapitalinio tvarkymo.
Tačiau šeima nusprendė, kad nesustabdys net tokie iššūkiai.
Miegamieji iš klasių, virtuvė su sala
Mokykloje buvo aštuonios klasės – keturios viršuje ir keturios rūsyje. Viršutines jie pavertė miegamaisiais: vieną klasę pritaikė tėvams su vonios kambariu ir įrengtomis spintomis, kitą – vaikams, dar vieną – svetainei su didžiule sofa. Dar viena klasė virto erdvia virtuve su sala ir ilgu valgomojo stalu.
Net laiptus į mokyklą jie pakeitė į didelę verandą su stiklinėmis durimis, o grindyse įkomponavo mozaiką su buvusios mokyklos pavadinimu – taip išsaugojo dalelę istorijos.
„Požemis“ tapo rojumi vaikams Kai šeima persikėlė, vienas rūsyje buvusių kambarių durų buvo su užrašu „The dungeon“ („Požemis“). Jie duris pasiliko, o vidų pavertė vaikų žaidimų rojumi: čia stovi supynės, čiuožykla, batutas ir rankų darbo tuneliai.
„Tai pati smagiausia patalpa visame rūsyje. O kai vaikai išveda iš kantrybės, smagu pasakyti: „Gerai, einat abu į požemį“, – juokėsi Stacie.
Projektas, kuris sužavėjo tūkstančius
Šeima savo nuotykius dokumentuoja „YouTube“ kanale „Schoolhouse Homestead“. Vienas iš jų vaizdo įrašų apie mokyklos transformaciją sulaukė daugiau nei 2 milijonų peržiūrų ir 57 tūkst. patiktukų.
Komentaruose žmonės negailėjo pagyrų: „Neįtikėtina! Jūs tikri meistrai – tokį pokytį padaryti galėtų tik labai drąsūs žmonės.“ „Ačiū, kad nesugriovėte pastato. Tokios istorijos ir architektūros neįmanoma pakeisti.“ „Tas žaidimų kambarys požemyje – fantastiškas. Manau, kad ten leisčiau daugiau laiko nei vaikai.“
Dabar šeima mokykloje gyvena jau penkis mėnesius, tačiau darbo dar liko daug. „Kiekvieną kartą, kai manome, kad viską pabaigėme, mokykla duoda mums naujų „namų darbų“, – šypsosi Stacie.