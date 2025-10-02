Vos pusvalandis nuo sostinės: naujas kvartalas žada gyvenimą, apie kurį daugelis tik svajoja

Gyvenvietėje suplanuoti 26 itin erdviai išdėstyti A++ energinės klasės namai – nuo 104 kv. m ploto dvibučių iki 184 kv. m vienbučių. Kiekvienam būstui numatytas 10–30 arų sklypas, o dalyje sklypų bus įrengiamos papildomos studijos/priestatai, pritaikomi darbui, kūrybai ar poilsiui.
Kvartalo centre kuriama bendruomenės erdvė su šildomu baseinu, padelio kortu, vaikų žaidimų aikštele, grilio erdve, pasivaikščiojimo takais ir poilsio zonomis. Planuojama, kad pirmieji naujakuriai gyvenvietėje įsikurs 2026 metais.
Kontekstuali, šiaurietiškos estetikos įkvėpta architektūra
Anot projekto architekto, studijos „ARCH-1“ vadovo Antano Pikalovo, kuriant kvartalo koncepciją pasirinktas santūrus šiaurietiškas dizainas, harmoningai papildantis vietinį kalvotą kraštovaizdį:
„Gyvenvietėje suplanuoti keturi unikalūs namų tipai, organiškai įsiliejantys į reljefą ir aplinką. Visi būstai vienaaukščiai, su aukštomis lubomis, panoraminiais langais, pritaikyti 2–6 asmenų šeimoms. Namams parinktos natūralios medžiagos, medienos apdaila, subtili žemės spalvų paletė. Tai projektas, kuriame dera lietuviškas kraštovaizdis ir šiaurietiškas santūrumas.“
Neatsiejama projekto dalimi ir namų tęsiniu taps papildomi, individualiai pritaikomi priestatai, kurie natūraliai praturtins bendrą architektūrinį ansamblį. 40 kv. m ploto savarankiška erdvė galės virsti ramia darbo vieta tarp medžių, kūrybine studija, rankų darbo dirbtuvėmis, svečių nameliu ar jaukia pirtimi savaitgalio poilsiui.
Trakų rajone formuojama nauja gyvenimo kokybė
Kvartalas kyla gyvybingoje, kultūra alsuojančioje aplinkoje, vos už pusvalandžio kelio nuo sostinės – į Vilnių patogu vykti tiek automobiliu, tiek traukiniu. Netoliese plyti Trakų istorinis nacionalinis parkas, kuriame gausu ežerų su vaizdingomis pakrantėmis, miškų žalumos, kalvų, pažintinių takų ir saugomų paveldo objektų.
„Trakų rajonas tampa stipria alternatyva Vilniaus priemiesčiams: gamtinė aplinka, ežerai, istorinis kontekstas ir vis gerėjanti infrastruktūra formuoja naują, tvarią gyvenimo kokybę. Čia matome ilgalaikį vertės augimą ir augančią paklausą“, – dalinasi projekto koordinatoriaus „NU:MO“ vadovė Juliana Stanišauskienė.
