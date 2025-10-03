Vilniaus dangoraižių kvartale – naujokas: britų architektūros ikonos kūrinys keičia miesto panoramą

Verslo centrą projektavusios Richardo Rogerso įkurtos architektų studijos Londone (RSHP) portfolio – Paryžiaus Pompidou meno ir kultūros centras, vienas iš naujųjų Pasaulio prekybos centro pastatų Niujorke, Europos Žmogaus Teisių Teismo pastatas Strasbūre, taip pat „Lloyd’s“ būstinė bei „Leadenhall“ pastatas Londone.
Architektai, orientuoti į technologinius ir vizualiai išraiškingus sprendimus, verslo centrui Vilniuje numatė dvigubus stiklo fasadus ir didelius langus. Tai užtikrins gausų natūralios šviesos patekimą į pastato vidų, be to – leis pastatui integruotis į jį supančią aplinką.
„Baigėme svarbų statybų proceso etapą. Nuomininkai, miestiečiai ir miesto svečiai jau gali pamatyti bei įvertinti technologiškai pažangius, tvarius ir išraiškingus sprendimus. Esame dėkingi partneriams už pastangas pasiekti mūsų tikslą – atskleisti britų architektūros viziją“, – sako Marius Žemaitis, „Lords LB Asset Management“ valdybos narys, fondo valdytojas.
Numatyta, kad dinamiškoje Vilniaus vietoje, kur istorinė architektūra susitinka su moderniais dangoraižiais, statomo verslo centro „Sąvaržėlė“ bendras nuomojamas plotas sieks beveik 21 tūkst. kv. m. Pirmajame pastato aukšte suplanuotos maitinimo, prekybos ir paslaugų erdvės, o 2 – 7 aukštuose įsikurs biurai.
Unikalūs sprendimai – pirmą kartą Lietuvoje
Prie verslo centro „Sąvaržėlė“ fasado kūrimo ir gamybos dirbo ne tik britų architektai, tačiau ir patyrę fasadų gamintojai UAB „KG Constructions“. Pasak Mindaugo Gražio, „KG Constructions“ komercijos direktoriaus, užbaigus šį etapą pastatas tampa sandarus, todėl kiti rangovai gali vykdyti darbus, nebijodami gamtos poveikio.
„Fasadus pradėjome montuoti ankstyvą šių metų pavasarį. Projekto lokacija ir sudėtinga logistika – miesto centrinė eismo arterija bei ribotas statybvietės plotas – reikalavo itin detalaus planavimo ir greito reagavimo į besikeičiančias sąlygas. Dėl to darbus pavyko atlikti laiku. Kartu su komanda džiaugiamės pasiektu rezultatu“, – teigia M. Gražys.
Verslo centre „Sąvaržėlė“ buvo panaudoti skirtingi aliuminio ir stiklo fasadų tipai, iš viso sumontuoti 544 fasado elementai, kurių bendras plotas viršija 10 tūkst. kv. m.
Fasadams pasirinktos oranžinės lamelės, kurios suteikia pastatui išskirtinumo ir gyvumo. Interjere šią idėją papildo geltoni liftai – spalvų akcentai, įnešantys energijos ir išskirtinumo. Ryškių tonų naudojimas yra būdingas RSHP projektams visame pasaulyje: pavyzdžiui, Londono „Leadenhall“ pastate spalvoti fasadai ir interjero elementai taip pat pabrėžia pastato charakterį ir daro jį lengvai atpažįstamą miesto panoramoje.
RSHP architektų kurtas verslo centras išskirtinis ir tuo, kad jo žemutinėje dalyje nėra įprastų laikančiųjų kolonų. Visa konstrukcija laikosi tik ant keturių branduolių ir specialių metalinių sijų, kurios tampa ne tik techniniu, bet ir matomu architektūriniu akcentu. Projekto partneriai pasakoja, jog tokia konstrukcija – retas sprendimas pasaulyje, o Lietuvoje jis įgyvendintas pirmą kartą. Tai pareikalavo nestandartinių techninių sprendimų, ypatingo tikslumo ir visos komandos profesionalumo.
Projekto darbai artėja prie pabaigos
Statybos darbai verslo centre „Sąvaržėlė“ artėja link pabaigos – liepą jau baigtos visų pastato aukštų statybos, intensyvėja vidaus įrengimo darbai.
Šiuo metu pastate montuojamos lauko pakabinamos lubos, atliekami stogų apšiltinimo ir hidroizoliavimo darbai, montuojama fasadų valymo sistema, pradėti montuoti liftai, stiklinamos vidaus atriumo vitrinos. Taip pat vykdomi inžinerinių sistemų įrengimo darbai – įrengiamas automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimas, vėdinimas, vėsinimas, šildymas, elektrotechnika ir silpnos srovės.
Projekte taip pat vyksta nuomininkams skirtų erdvių įrengimo darbai: montuojamos pertvaros, pakeliamos grindys, diegiamos inžinerinės sistemos. Sklypo ribose pradėti gerbūvio pagrindų įrengimo darbai.
„Sąvaržėlės“ projektas vystomas vadovaujantis aukščiausiais tvarumo standartais – siekiama gauti BREEAM „Outstanding“ sertifikatą naujos statybos kategorijoje ir atitikti A++ energinės klasės reikalavimus.
„Lords LB Asset Management“ yra investicijų valdymo bendrovė, kuri specializuojasi nekilnojamojo turto, energetikos, infrastruktūros ir privataus kapitalo srityse. Pagrindinė įmonės būstinė yra Vilniuje, o biurai veikia Rygoje, Taline bei Varšuvoje.
Bendrovė valdo 1,33 mlrd. Eur vertės turtą 19-yje fondų ir investicinių bendrovių, iš kurių 14 yra nekilnojamojo turto fondai. „Lords LB Asset Management“ veikla yra licencijuota ir prižiūrima Lietuvos banko.
dangoraižiaiVilniusKonstitucijos prospektas
Rodyti daugiau žymių