Lietuviai būstą vertina kaip ilgalaikę investiciją: daugiau nei pusė pasiruošę pirkti dabar

Trečdalis būstą pirktų bet kuriuo metu
Trečdalis Lietuvos gyventojų (32 proc.) mano, kad jei būstas yra reikalingas, jį verta pirkti bet kuriuo metu. Anot ekspertės, Lietuvos gyventojai būstą labiau vertina kaip prioritetą, kuris nepriklauso nuo ekonominės situacijos.
„Kaip bebūtų, dalis visuomenės išlieka atsargesnė – 28 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų teigia šiuo metu atidėliojantys būsto pirkimą. Pagrindinė to priežastis – finansinės galimybės: 16 proc. nurodo, kad šiuo metu naujo būsto sau leisti negali. Ir tai puikiai suprantama, kadangi sprendimas pirkti būstą tebėra labai asmeniškas, jį lemia šeimos poreikiai, finansinės galimybės ir pasitikėjimas ateities ekonomine situacija“, – sako L. Žukovė.
Būsto rinka atsigauna
Vis dėlto, 2025-ieji Lietuvos būsto rinkai yra istoriškai išskirtiniai. Anot ekspertės, šiemet fiksuojamos rekordinės būsto paskolų apimtys – didžiausios per pastarąjį dešimtmetį. Šiuo metu naujai išduotų paskolų suma per 2025 m. jau siekia beveik 165 mln. eurų. Palyginimui, Latvijoje ir Estijoje – tik apie 135 mln. eurų.
„Mažesnės palūkanų normos, stabilesnė ekonominė aplinka bei augantis susidomėjimas investavimu bei nekilnojamuoju turtu skatina gyventojus drąsiau apsispręsti pirkti būstą. Iš kitos pusės, šiandien būsto paskolos jau naudojamos ne tik naujam būstui įsigyti, bet ir turimo būsto remontui finansuoti. Todėl būstas tampa ne tik namais, bet ir strategine investicija, kuri išlaiko vertę ir gali suteikti finansinio stabilumo ateityje“, – pažymi L. Žukovė.
Apklausą banko užsakymu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2025 metų rugsėjo mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Kiekvienoje Baltijos šalyje buvo apklausta apie tūkstantį 18–59 metų amžiaus žmonių.