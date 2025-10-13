„SBA Urban“ grupės bendrovė pradeda platinti antrąją iki 5 mln. eurų obligacijų emisijos dalį verslo centro „Hermanas“ Kaune plėtrai

Antroji obligacijų emisijos dalis bus viešai platinama Baltijos šalių privatiems ir instituciniams investuotojams nuo spalio 13 iki 24 dienos, o obligacijų išleidimo data numatyta spalio 29 dieną. Vienos obligacijos nominali vertė – 1 000 eurų. Investuotojams bus mokamos fiksuotos 8 proc. metinės palūkanos, išmokamos kas pusmetį.
Antrame platinimo etape obligacijų kaina sieks 1 042,91 euro (įskaitant sukauptas palūkanas), o jų pajamingumas – 7,5 proc. Obligacijos yra užtikrintos pirmine verslo centro žemės sklypo ir pastato hipoteka bei emitento akcijų įkeitimu. Emisijos išpirkimo terminas – 2027 m. lapkričio 29 d.
Reikšmingas projekto progresas
„Investuotojai jau parodė pasitikėjimą „Hermanas“ projektu pirmojo platinimo metu. Į kapitalo rinkas sugrįžtame su reikšmingu vystymo progresu – pasirašytomis pirmosiomis nuomos sutartimis, pagal grafiką vykstančiomis statybomis ir sparčiai augančia „Nemunaičių“ kvartalo infrastruktūra. Tikimės tolesnio investuotojų aktyvumo prisijungiant prie šio projekto, plėtojamo vienoje perspektyviausių Kauno vietų“, – sako „SBA Urban“ investicijų vadovas Kasparas Juška.
Obligacijų platinimą organizuoja „Luminor“ bankas, o teisinis patarėjas – advokatų kontora „Ellex“. Investuotojai obligacijas gali įsigyti atsidarę vertybinių popierių sąskaitą bet kuriame Lietuvoje veikiančiame didžiajame banke ar kitose investicines paslaugas teikiančiose institucijose. Obligacijos nuo 2025 m. birželio 26 d. įtrauktos į „Nasdaq“ Baltijos „First North“ rinkos prekybą.
„Projektas pastebimai pasistūmėjo. Nuo konstrukcijos pereinama prie vidaus įrengimo darbų, pasirašytos pirmosios nuomos sutartys. Kvartalo infrastruktūros pažangą puikiai perteikia pėsčiųjų tilto per Nemuną statybos darbai. Džiaugiamės, kad šis išskirtinėje vietoje plėtojamas projektas yra vykdomas pagal planą ir jau greitai aukštos energetinės klasės biurai papildys pasiūlą rinkoje. Tad grįžtame su siūlymu investuoti į antrąją šio projekto obligacijų dalį“, – sako Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko Vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.
2025 m. gegužę išplatinta pirmoji „Hermanas“ projekto obligacijų emisija sulaukė didelio investuotojų aktyvumo – 287 investuotojai iš visų Baltijos šalių pateikė 11,06 mln. eurų paklausą, t. y. 2,2 karto viršijo siektą 5 mln. eurų sumą. Atsižvelgiant į didelį susidomėjimą, emisijos apimtis buvo padidinta iki 7 mln. eurų.
Pirmieji nuomininkai įsikels 2026 m. pradžioje
Naujasis, A++ energinės klasės aštuonių aukštų verslo centras „Hermanas“ pasiūlys 10 600 kv. m modernių ir tvarių biuro bei komercinių erdvių. Statybos darbai, prasidėję 2024 m. vasarą, vyksta pagal planą ir bus baigti 2025 m. gruodį.
Šiuo metu įpusėjęs fasado įrengimas, vykdoma vidaus apdaila, formuojamos bendrosios erdvės ir diegiamos inžinerinės sistemos. Daug dėmesio skiriama techninių sprendimų kokybei, interjero estetikai ir tvariam išteklių naudojimui.
Pirmieji nuomininkai – IT produktų klientų aptarnavimo centras „CyberCare“ ir restoranų tinklas „iLunch“ – į naujas erdves įsikels 2026 m. pirmąjį ketvirtį. „CyberCare“ biuras užims 650 kv. m trečiajame aukšte, o „iLunch“ restoranas – 350 kv. m pirmame aukšte, šalia žalių poilsio zonų ir lauko terasų.
„Hermanas“ – dalis augančio „Nemunaičių“ kvartalo
„Hermanas“ yra dalis 6 ha teritorijoje plėtojamo „Nemunaičių“ kvartalo, į kurį „SBA Urban“ kartu su „TABA Invest“ planuoja investuoti daugiau nei 250 mln. eurų.
Pirmasis kvartalo etapas – gyvenamasis projektas „Miestas“ su beveik 170 butų – buvo sėkmingai užbaigtas ir visiškai parduotas 2024 m. Kartu su „Hermanu“ šiuo metu statoma daugiau kaip 500 vietų daugiaaukštė parkavimo aikštelė bei gyvenamasis projektas „Pasaka“, kurio autorius – Nacionalinės premijos laureato Rolando Paleko architektų studija.
