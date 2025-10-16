„SBA Home North Carolina“ įsibėgėja: 32,8 mln. JAV dolerių finansavimo sandoris įtvirtina globalias SBA ambicijas

Pirmoji SBA grupės baldų gamykla Šiaurės Karolinoje – didžiausia Lietuvos investicija Jungtinėse Valstijose. Šis projektas tampa svarbiu etapu ne tik SBA, bet ir visai Lietuvos pramonei, nes įtvirtina šalies vardą globalioje baldų gamybos arenoje.
„Tai ne tik SBA grupės projektas – tai ir visos Lietuvos investicinis pėdsakas JAV. Dabar metas parodyti, kad suburdami komandą, išvystydami tiekimo grandines ir paleisdami gamybą laiku, galime būti konkurencingi vienoje didžiausių baldų rinkų pasaulyje“, – sako Jurgita Radzevičė, keturias baldų gamyklas Lietuvoje valdančios bendrovės „SBA Home“ vadovė.
„Truist Bank“ pasiūlymas ne tik tiksliai atitiko siekiamą projekto finansavimo struktūrą, bet ir išsiskyrė konkurencingomis komercinėmis sąlygomis. Įvertinę visas alternatyvas, šį banką pasirinkome kaip patikimiausią ir strategiškai tinkamiausią partnerį šiam projekto etapui“, – teigia Nerijus Aukščiūnas, SBA grupės Iždo vadovas.
„SBA Home US Inc“, „SBA Home North Carolina LLC“ ir „Truist Bank“ ilgalaikio finansavimo sutartyje numatyta tipinė projekto finansavimo struktūra, kai paskolos lėšos užtikrinamos tik vystomo projekto turtu.
„Džiaugiamės, kad pasirašydami šią finansavimo sutartį, galime prisidėti prie „SBA Home“ planų atidaryti gamyklą Jungtinėse Valstijose“, – sako Brent Waddell, „Truist“ rinkos prezidentas. „Projektai, kurių tikslas – kurti darbo vietas ir skatinti ekonominį augimą regione, atitinka „Truist“ siekį įkvėpti žmones ir kurti geresnį gyvenimą bei stipresnes bendruomenes.“
Bendros investicijos į „SBA Home North Carolina“ projektą sieks apie 70 mln. JAV dolerių. Gamykla Šiaurės Karolinoje sukurs apie 250 darbo vietų, per metus turėtų būti pagaminama per 2 mln. vienetų baldų. „SBA Home North Carolina“ veiklą pradės dar šiemet, o 2026 metais pardavimai turėtų siekti apie 40 mln. JAV dolerių.
