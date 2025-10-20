Saugumo konferencijoje Lietuvoje pristatyta pasaulinė inovacija – „SafetyShield®G2“ apsauginių langų plėvelių su rėmais sistema nuo sprogimo

Šiandien šią saugumo naujovę jau galima ne tik pamatyti Lietuvoje, bet ir užsisakyti. Kol kas tai vienintelė pasaulyje sertifikuota langų plėvelių sistema, galinti apsaugoti strateginių valstybinių objektų langų stiklus nuo sprogimo ar teroristinių išpuolių padarinių, o žmones – nuo sužalojimo šukėmis.
Pasak „Madico“ plėvelių ambasadorės Živilės Vaitkūnienės, „Madico SafetyShield“ stiklo apsauginės plėvelės ir patentuotos rėmo tvirtinimo sistemos yra plačiausiai pasaulyje išbandyti ir sertifikuoti saugumo sprendimai langams. „Šios sistemos buvo testuotos daugiau nei 100 skirtingų bandymų, pačiomis įvairiausiomis sąlygomis. Įrodyta, kad tai patikimiausia priemonė, langų stiklams užtikrinanti apsaugą nuo sprogimo padarinių, įsilaužimų, smūgių ir ekstremalių oro reiškinių.“
O neseniai sukurta ir pristatyta naujiena – „Madico SafetyShield® G2“ – ne tik patvirtino dešimtmečiais tikrintą apsaugos lygį, bet ir pakėlė kartelę dar aukščiau, nes tai – skaidriausia, griežčiausius bandymus atlaikiusi ir stipriausia saugos bei apsaugos plėvelių sistema, sukurta siekiant maksimaliai apsaugoti žmones ir pastatus nuo sprogimų, įsilaužimų bei sužalojimo stiklo šukėmis. Šios plėvelės pagamintos naudojant aukščiausios kokybės poliesterio konstrukciją ir patentuotą „Madico“ klijų technologiją. Nauja ir ištestuota struktūra u ir aukštą apsaugą net ir pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis.
Lietuvoje vienintelėmis pasaulyje, sertifikuotomis langų plėvelėmis „Madico SafetyShield®“ jau apsaugoti keli strateginiai objektai. Darbais rūpinasi UAB „AŠA“ – daugiau nei 33 metus veikianti įmonė, oficiali „Madico“ (JAV) atstovė Baltijos šalyse ir EWFA (Europos langų plėvelių asociacijos) narė. „Lietuva pirmoji Baltijos šalyse ryžosi langų plėvelėmis apsaugoti vieną iš šalies strateginių objektų nuo sprogimo padarinių. Didžiuojamės galintys prisidėti prie šalies saugumo ir džiaugiamės atsakingu institucijų požiūriu, kad Lietuvai svarbūs objektai būtų saugūs“, – sako Ž.Vaitkūnienė.
Pasak pastatų stiklus nuo sprogimo padarinių saugančių plėvelių ambasadorės Ž.Vaitkūnienės, vis daugiau šalių imasi veiksmų, siekdamos apsaugoti valstybines įstaigas, mokyklas, ligonines, biurų pastatus ir gyvenamuosius namus nuo sprogimų keliamų pavojų. Ne išimtis ir Lietuva. Aštrėjant geopolitinei situacijai, didėja poreikis apsaugoti strateginius objektus, ugdymo įstaigas, ligonines nuo galimų pavojų. Vis daugiau šalių visame pasaulyje ieško patikrintų būdų, kaip sumažinti žalą, kurią gali sukelti įvairūs teroristiniai ar kariniai išpuoliai. Karas Ukrainoje rodo, jog daugybė sveikatai pavojingų sužalojimų patiriama nuo sprogimo jėgos pažirus langų stiklams. Ž.Vaitkūnienė pažymi, kad „Madico“ apsauginės langų plėvelės yra būtent ta sistema, kuri gali apsaugoti pastatų langus nuo sprogimo sukeltų padarinių ir sulaikyti šukes, kurias sprogimo banga išblaškytų po patalpas.
„Sprogimo metu dūžtantis stiklas virsta pavojingomis šukėmis, kurios gali sužeisti žmones, sugadinti turtą ar paralyžiuoti bet kokią svarbių įstaigų veiklą. Stiklo šukės gali sužeisti mirtinai, net jei jos ir nepažeidžia gyvybinių organų, – stiklo šukes pašalinti iš organizmo ypač sunku, nes jų neįmanoma aptikti atliekant rentgeno tyrimą. Apsauginė, ant langų stiklų klijuojama plėvelė sustiprina lango struktūrą ir saugo ne tik nuo smūgio ar įsilaužimo, bet ir nuo sprogimo padarinių. Būtent apsauginė plėvelė sulaiko stiklo fragmento šukes vietoje, kad jos ne pažirtų po visą pastatą, o nukristų kaip knyga iš lentynos. Itin stipri, keliasluoksnė, tačiau visiškai skaidri plėvelė gali būti tvirtinama keliais būdais, nuo kurių ir priklauso saugumo lygis. Dar didesnei objekto apsaugai ir saugumo klasei pasiekti papildomai naudojamos patentuotos langų rėmų tvirtinimo apsaugos sistemos. „Madico SafetyShield“ ir rėmų tvirtinimo apsaugos sistemų kombinavimas tampa vienu iš efektyviausių būdų pažeidimams ir turtinei žalai sprogimo atveju sumažinti“, – sako „Madico“ plėvelių ambasadorė.
„Madico“ – jau 120 metus skaičiuojanti, pasaulyje lyderiaujanti langų plėvelių gamybos įmonė – dar praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje sukūrė „SafetyShield®“ sistemą ir „Madico SafetyShield Premier Partner“ (MSPP) programą, siekdama sumažinti niokojantį poveikį ir žalą, kurią sukelia vis dažnesni teroro aktai ar karai. Nuo tada „SafetyShield“ jau 40 metų saugo vyriausybines įstaigas, mokyklas, bankus, ambasadas, oro uostus, geležinkelius, ligonines, biurų pastatus bei gyvenamuosius namus visame pasaulyje, užtikrindama, kad pastatų langų stiklai būtų atsparūs įsilaužimams, sprogimams bei maksimaliai apsaugotų viduje esančius žmonės.