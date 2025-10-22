Lrytas Premium prenumerata tik
Internete – šokas: pasklido vaizdai, kaip ekskavatorius griauna Baltuosius rūmus

2025 m. spalio 22 d. 10:19
Lrytas.lt
Internete kilo tikras šurmulys, kai socialiniuose tinkluose pasklido nuotrauka, kurioje ekskavatorius griauna Baltųjų rūmų rytinį sparną. Pirmasis įrašas, pasirodęs platformoje Reddit, per kelias valandas surinko dešimtis tūkstančių peržiūrų ir komentarų – nuo pasipiktinimo iki ironijos.
Vartotojai komentaruose negailėjo sarkazmo ir emocijų: „Tiesiogine prasme griaunama istorija“, „Jei Obama būtų tai padaręs, šalis degtų“, – rašė internautai. Kritikai juokauja, kad naujoji salė bus įrengta D. Trumpo prabangos stiliumi – su daug aukso, marmuro ir ego.
Tuo pat metu „Associated Press“ (AP) ir „Reuters“ patvirtino, kad Baltųjų rūmų rytiniame sparne iš tiesų pradėti griovimo darbai. Oficialiai pranešta, kad šioje vietoje bus statoma nauja renginių salė, skirta didesnio masto priėmimams ir spaudos konferencijoms.
Dar liepą buvęs prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad projektas „nepalies pagrindinės Baltųjų rūmų struktūros“ ir „bus visiškai pagarbus istoriniam pastatui“. Tačiau internete daug kam tokie paaiškinimai nepasirodė įtikinami.
„Tai geriausias mūsų laikų prezidentūros simbolis – ego monumentas su sietynais“, – rašė vienas komentatorius. „Jei Versalis būtų Floridoje, jis atrodytų būtent taip“, – ironizavo kitas.“
Kai kurie vartotojai kėlė sąmokslo teorijas – esą griovimo darbai vyksta tam, kad būtų „užkastos Epstein bylos“. Kiti ragino išlikti blaiviems ir priminė, kad kalbama apie riboto masto projektą, ne viso pastato griovimą.
„Reuters“ skelbia, kad statybos bus vykdomos etapais ir neturėtų trikdyti Baltųjų rūmų darbo. Tiksli darbų trukmė kol kas neskelbiama.
