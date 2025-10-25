Remiantis viešu skelbimu, Kauno gatvėje esančiame 18-os aukštų name 5 kambarių ir 240 kvadratinių metrų ploto butas parduodamas už 770 tūkst. eurų.
Visą namo viršutinį aukštą užimančiame bute yra trys miegamieji, dvi vonios, darbo kambarys, atskira patalpa skalbimui, trys balkonai, atskira skalbykla, atvira lauko terasa, kurios plotas viršija 50 kvadratinių metrų.
Į butą patenkama tiesiai iš lifto.
Įdomu tai, kad butas už tokią kainą Klaipėdoje – ne pigiausias, šiuo metu siūlomas rinkoje.
Remiantis skelbimais, už miesto centre 200 kvadratinių metrų ploto 4 kambarių butą 19-ajame aukšte norima 799 tūkst. eurų, o mažesni, tačiau Giruliuose esančiuose naujos statybos namuose esantys du butai parduodami už atitinkamai 850 tūkst. ir 980 tūkst. eurų.
Rugsėjį Klaipėdos apskrityje sudarytas 385 butų pirkimo-pardavimo sandoris – 0,8 proc. daugiau nei prieš mėnesį, ir 6,1 proc. daugiau nei prieš metus. Butai per mėnesį pabrango 0,2 proc., o per metus – 3 proc., rodo nekilnojamojo turto agentūros „1Partner LT“ analizė.
