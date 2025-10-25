Statybos virto lenktynėmis su laiku: tragiška dviejų moterų istorija sujaudino milijonus

Skelbiama, kad Pep ir Malene 2024 metais pradėjo statyti trijų miegamųjų vikingų stiliaus medinį namą, tačiau po ketvirtos stadijos vėžio diagnozės statybos virto lenktynėmis su laiku – pora tikėjosi suspėti įgyvendinti savo svajonę, kad Pep galėtų praleisti paskutines dienas naujuose namuose.
Buhaltere dirbusi Pep tuo pat metu jau kovojo su varginančiu chemoterapijos kursu, bet vis tiek prižiūrėjo statybų.
„Teoriškai aš jau turėčiau būti mirusi, bet būtent tai mus dar labiau paskatino statyti šiuos namus. Kai išgirsti tokią diagnozę, kokią išgirdau aš, visos iki tol svarbios veiklos – darbas, siekiai, užduočių vykdymas – staiga netenka prasmės. Vėžio diagnozė paskatino mane pasakyti sau: gerai, jei noriu pasistatyti namą dar būdama gyva, turiu imtis to dabar. Mes nugyvenome labai gražų gyvenimą, o buvimas šiame name – tai paskutinis mūsų bendro gyvenimo skyrius“, – pasakojo ji „Grand Designs“ laidos vedėjui Kevinui.
Deja, po kelių mėnesių moteris mirė taip ir nespėjusi išvysti užbaigto namo. Iki pat paskutinių dienų ji rašė pastabas ir nurodymus, kaip turėtų atrodyti namas.
Statybininkai, sujaudinti Pep ir Malene istorijos, per laidotuves įnešė jos karstą į namą, kurį ji paskutinius savo gyvenimo mėnesius taip stengėsi užbaigti, pasakojama naujienų portale.
Jos žmona Malene persikėlė į namą kitų metų rugpjūtį ir pasodino medį sode priešais namą – savo gyvenimo meilės atminimui. Ant kamieno pritvirtintoje lentelėje buvo užrašyta: „Yggdrasil [šventas medis], dabar vaišinasi su dievais Valhaloje.“
Teigiama, kad Yggdrasil – tai iš skandinavų mitologijoje žinomas pasaulio medis, jungiantis gyvųjų, mirusiųjų ir dievų pasaulius. Jis laikomas amžinybės ir gyvybės ciklo simboliu. Valhala (Valhalla) laikoma skandinavų mitiniu rojumi, kur po mirties patenka narsūs kariai.
Nors ir per vėlai, bet galiausiai namas buvo pastatytas. Malene žiūrovams aprodė užbaigtus namus, kuriuos puošė skandinaviško stiliaus baldai – juos pora buvo surinkusi per daugelį metų.
„Kai projektavome virtuvę, Pep norėjo sėdimos vietos ant palangės, kad galėtų stebėti, kaip gaminu, ir išgerti taurę vyno – taip būti kartu. Todėl dabar ji ir „sėdi“ prie lango,“ – laidos metu sakė moteris, rodydama nuotrauką, kurioje įamžinta jos velionė partnerė.
Projektas, iš dalies finansuotas iš gyvybės draudimo, iš pradžių turėjo griežtą 550 tūkst. svarų biudžetą, tačiau Malene atskleidė, kad galutinė suma siekė beveik 750 tūkst. svarų.
„Ir nors šie namai nebetaps mūsų bendram gyvenimui skirta vieta, labai stipriai jaučiu, kad jie bus šventovė – ne tik man, bet ir Pep šeimai. Tai tikrai ypatinga“, – kalbėjo moteris.