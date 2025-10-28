Kauno senamiestyje sugriuvo namo stogas – tik per plauką išvengta aukų

Antradienį ryte apie pastato stogo griūtį pranešė „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai. Skaitytojai pasakoja, jog šis kultūrinės paskirties pastatas jau ilgą laiką stovi apleistas, anot liudininkų, stogas sugriuvo pirmadienį. Tiesa, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kiek anksčiau pranešė, jog pranešimas apie įgriuvusį pastato stogą M. Daukšos g. gautas spalio 24-ąją, 13.17 val.
„Stogas vakar griuvo į aikštelę. Tas stogas griūva jau seniai – savininkai puikiai tai žino, kaimynai, kiek žinau, kreipėsi į institucijas, kad spręstų problemą. Bet žinau, kad problema nėra sprendžiama.
Visiškai per plauką buvo išvengta sužalojimų (…). Pikčiausia, kad iki griūties savininkai nieko nedarė, o šiandien jau atvažiavo brigada, likviduoja padarinius“, – pasakojo skaitytojas.
Liudininkai taip pat teigia, jog šis objektas visad buvo paauglių traukos objektas – jie būriuodavosi aplink pastato laiptus, kai kada vartodavo alkoholį ar rūkydavo. Bet nepaisant to, savininkai vis tiek netvarkė stogo, neaptvėrė pastato teritorijos.
Antradienį ryte nugriuvusio stogo padarinius šalino vietoje dirbę statybų bendrovės UAB „Neris“ darbuotojai. Kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino UAB „Neris“ vadovas Kazimieras Pauža, įmonė iš tiesų šalina nugriuvusio stogo padarinius. Jis teigė, jog į įmonę kreipėsi pastato savininkai.
Pastatą valdo du bendrasavininkai
„Registrų centro“ duomenimis, M. Daukšos g. 29A sklype yra du pastatai – vieno aukšto kultūrinės paskirties pastatas – klubas, taip pat trijų aukštų daugiabutis. Pastarajam pastatui savivaldybė yra nustačiusi administratorių – įmonę UAB „Santermita“.
Kultūros paskirties pastatas buvo pradėtas ir baigtas statyti 1969 m. – „Registrų centro“ duomenimis, pastatas priklausė valstybei, vėliau nuosavybės teise bendrovei UAB „Turto valdymo ir investicijų grupė“, o nuo 2022 m. sausio 28 d. nuosavybės teise priklauso bendrovei UAB „Daukšos g. 29A“.
Kaip nurodoma juridinių asmenų registre, bendrovė buvo įregistruota 2021 m. lapkričio 18 d., turi du akcininkus – Justą Zabulionį ir Renatą Zaleckienę. Kiekvienam iš jų priklauso pusė bendrovės akcijų, nurodomas įstatinis kapitalas – 2,5 tūkst. eurų.
R. Zaleckienei taip pat priklauso dalis adresu Kumelių g. 6 pažymėto daugiabučio, esančio vos už kelių šimtų metrų nuo griūvančio kultūros paskirties pastato. Įvykio liudininkai juokavo, jog daugiabutis yra taip arti, kad savininkė gali matyti griūvantį kultūros paskirties pastato stogą.
Portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su R. Zaleckiene, ši pasiūlė dėl platesnio komentaro kreiptis į bendrasavininką Raimondą Kriūną.
R. Kriūnas patvirtino, jog šiuo metu tvarkomas stogas, vėliau bus tvarkomas ir visas pastatas.
„Nukrito kelios čerpės, mes dabar tvarkome stogą, kad ateityje nebūtų problema. Planine tvarka bus tvarkomas pastatas.
Be abejo, bus daromas projektas, bus tvarkomas tas pastatas, tiek stogas, tiek fasadas“, – žada R. Kriūnas.
Buvo įtrauktas į apleistų pastatų sąrašą
M. Daukšos g. 29A pastatas anksčiau buvo įtrauktas į 2024 m. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2024 metų sąrašą. Pastato savininkai kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyrių, prašydami pastatą iš sąrašo išbraukti.
Paprastai į šį sąrašą patekusiems pastatams taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Seniūnijos organizuoja planinius ir neplaninius patikrinimus. Jų metu surašomi protokolai, nutarimai. Nutarimuose dažniausiai skiriamos didesnės baudos už statinio nepriežiūrą. Jeigu teritorija netvarkinga, ji taip pat traukiama į Nenaudojamų žemės sklypų sąrašą.
Paradoksalu, tačiau komisija nusprendė šį griūvantį pastatą išbraukti iš apleistų pastatų sąrašo.
Iš esmės taip nutiko todėl, kad seniūnijos raštas apie pastato patikrinimą nebuvo tinkamai įteiktas pareiškėjai (bendrovei UAB „Daukšos g. 29A“) – pritrūko įrodymų, kad pranešimai buvo gauti. Taip pat pareiškėjai nebuvo suteikta galimybė per nustatytą terminą pašalinti trūkumus, todėl pažeistas teisinis reglamentas.
Komisija taip pat pažymėjo, kad pateiktos nuotraukos ir patikrinimų aktai neleidžia nustatyti, jog būtent pareiškėjai priklausanti dalis (patalpa „klubas“) yra apleista.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę ir pasiteiravo, ar šio pastato savininkai anksčiau buvo bausti baudomis, bei ar bus svarstoma vėl įtraukti pastatą į apleistų ar neprižiūrimų objektų sąrašą. Kai sulauksime savivaldybės atsakymo, tekstą papildysime.
Kaunassenamiestisįgriuvo stogas
Rodyti daugiau žymių