Kvapą gniaužiantis butas Jonavos centre sprogo skelbimų portale – tokio mieste dar nebuvo

Butas įrengtas 1968 m. mūriniame name, pirmame aukšte. Šildomas dujomis, turi nuosavą kiemelį su pavėsine, stoginę automobiliui ir visišką privatumą – be bendros laiptinės, be triukšmo už sienos. Kaip pabrėžia brokerė, „tai miesto centras, bet jausmas toks, tarsi gyventum savo mažame dvare“.
Ir tas jausmas visai ne iš piršto laužtas – užtenka pažvelgti į buto vidų. Čia kiekviena detalė tviska: auksuoti rėmai, sietynai, klasikinės skulptūros, reljefiniai lipdiniai, ant sienų – paveikslai, primenantys baroko galeriją, o baldai atrodo tarsi atkeliavę iš rūmų salės.
„Šeimininkas labai vertina savo būstą. Baldus, paveikslus, indus jis rinko daugelį metų – tiek Lietuvos, tiek užsienio antikvariatuose. Todėl ir kainos jis mažinti neketina, bent jau iki Naujųjų – tikrai ne“, – portalui Lrytas sakė brokerė.
Pasak jos, susidomėjimas šiuo butu pranoko net jos lūkesčius. „Vos pasirodžius skelbimui, jį apžiūrėti norėjo dešimtys žmonių. Bet pirmiausia atėjo vadinamieji NT turistai – tiesiog pasižiūrėti šio tviskančio interjero iš smalsumo. Kai kurie sakė, kad čia tarsi muziejus ar karaliaus rūmai Jonavos centre“, – juokėsi ji.
Marija pasakoja sulaukusi ir netikėtų skambučių: žmonės teiravosi, ar baldai bus parduodami atskirai. „Keli norėjo „užsisakyti vietą“, jei kada nors vyks baldų išpardavimas. Tokių skambučių buvo ne vienas“, – pridūrė ji.
Nors skelbime nurodyta kaina – be baldų, brokerė pripažįsta, kad pirkėjai dažnai teiraujasi ir apie galimybę įsigyti viską „kaip matosi nuotraukose“.