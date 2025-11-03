Konferencija
Kvapą gniaužiantis butas Jonavos centre sprogo skelbimų portale – tokio mieste dar nebuvo

2025 m. lapkričio 3 d. 14:06
Lrytas.lt
Nekilnojamojo turto brokerė Marija Damaševičiūtė („Capital Team“) jau daugiau nei mėnesį pardavinėja išskirtinį trijų kambarių butą Jonavos centre, Stanislovo Gedimino Ilgūno gatvėje. Nors kvadratinio metro kaina čia gerokai viršija miesto vidurkį – 120 tūkstančių eurų už 73 kv. metrus – susidomėjimas šiuo būstu nenuslūgsta.
Butas įrengtas 1968 m. mūriniame name, pirmame aukšte. Šildomas dujomis, turi nuosavą kiemelį su pavėsine, stoginę automobiliui ir visišką privatumą – be bendros laiptinės, be triukšmo už sienos. Kaip pabrėžia brokerė, „tai miesto centras, bet jausmas toks, tarsi gyventum savo mažame dvare“.
Ir tas jausmas visai ne iš piršto laužtas – užtenka pažvelgti į buto vidų. Čia kiekviena detalė tviska: auksuoti rėmai, sietynai, klasikinės skulptūros, reljefiniai lipdiniai, ant sienų – paveikslai, primenantys baroko galeriją, o baldai atrodo tarsi atkeliavę iš rūmų salės.
„Šeimininkas labai vertina savo būstą. Baldus, paveikslus, indus jis rinko daugelį metų – tiek Lietuvos, tiek užsienio antikvariatuose. Todėl ir kainos jis mažinti neketina, bent jau iki Naujųjų – tikrai ne“, – portalui Lrytas sakė brokerė.
Pasak jos, susidomėjimas šiuo butu pranoko net jos lūkesčius. „Vos pasirodžius skelbimui, jį apžiūrėti norėjo dešimtys žmonių. Bet pirmiausia atėjo vadinamieji NT turistai – tiesiog pasižiūrėti šio tviskančio interjero iš smalsumo. Kai kurie sakė, kad čia tarsi muziejus ar karaliaus rūmai Jonavos centre“, – juokėsi ji.
Marija pasakoja sulaukusi ir netikėtų skambučių: žmonės teiravosi, ar baldai bus parduodami atskirai. „Keli norėjo „užsisakyti vietą“, jei kada nors vyks baldų išpardavimas. Tokių skambučių buvo ne vienas“, – pridūrė ji.
Nors skelbime nurodyta kaina – be baldų, brokerė pripažįsta, kad pirkėjai dažnai teiraujasi ir apie galimybę įsigyti viską „kaip matosi nuotraukose“.
