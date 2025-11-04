Ant „Urban HUB“ Vilnius stogo – daugiau nei 3000 m² saulės elektrinė

Žaliosios iniciatyvos kuria vertę ir nuomininkams
„Kuriant „Urban HUB“ projektus tvarumas – ne tik deklaracija, bet ir kasdienis sprendimas. Mūsų nuomininkai ir čia patalpų ieškantys verslai vertina efektyvumą, siekia optimaliai išnaudoti erdves ir mažinti jų išlaikymo kaštus. Todėl konkurencinėje rinkoje pranašumą turi tie NT plėtotojai, kurie gali pasiūlyti tiek lanksčias nuomos galimybes, tiek ekonomiškai naudingus sprendimus. Ant Vilniaus „Urban HUB“ prekybos ir verslo miestelio stogo rugpjūčio pabaigoje įrengta saulės elektrinė užtikrina ne tik tvarią, bet ir pigesnę elektros energiją mūsų nuomininkams – elektrinė jau sugeneravo 53,22 MWh elektros energijos“, – sako „Urban HUB“ vadovas Rolandas Šležas.
Ant pastato stogo įrengta beveik 500 kW galios saulės elektrinė, sudaryta iš 1108 saulės modulių, užimančių daugiau nei 3000 m² plotą. Elektrinės įrengimui skirta 184 777 eurų finansinė parama pagal Jungtinį projektą „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“.
Saulės elektrinės pagaminta energija naudojama pastato vidiniams poreikiams – tai leidžia užtikrinti, kad dalis suvartojamos elektros energijos būtų iš atsinaujinančių šaltinių. Aplinkosaugos požiūriu, tai reikšmingas žingsnis – nuo elektrinės veiklos pradžios CO₂ emisijos sumažėjo 59,94 tonomis. Toks poveikis prilygsta 3273 pasodintiems medžiams.
Jungtinio projekto „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.
Ne vienas tvarus sprendimas
Vilniuje ir Kaune vystomas prekybos ir verslo miestelis „Urban HUB“ įsikūręs energetiškai efektyviuose, A++ klasės naujos statybos pastatuose, kurie užtikrina ne tik mažesnius išlaikymo kaštus, bet ir verslams siūlo lanksčias patalpas specifiniams jų poreikiams įgyvendinti.
„Urban HUB“ pasitelkia atsinaujinančią energetiką bei verslų ir jų klientų patogumui siūlo erdvią automobilių stovėjimo aikštelę su elektromobilių įkrovimo vietomis.
„Urban HUB“ projektus kuria SBA grupės NT plėtros bendrovė „SBA Urban“. Tai tvarūs prekybos bei verslo miesteliai Vilniuje ir Kaune, kuriuose įsikūrę jau per 70 verslų. Sostinėje, Avižieniuose, jau įgyvendintas 22 tūkst. kv. m ploto projektas, o Kaune duris atvėrė beveik 28 tūkst. kv. m prekybos ir verslo miestelis. Įmonė planuoja toliau plėsti savo veiklą ir ateityje žengti į Centrinės Europos šalis.
Tvarumasverslo centrassaulės elektrinė
