2025 m. lapkričio 7 d. 20:11
Holivudo milijonus valdanti lietuvio architekto žmona B. E. Laurinkus: „Po gaisrų Kalifornijoje žmonės prarado ne tik namus“
2025 m. lapkričio 7 d. 20:11
Lrytas Premium nariams
Interviu
Po didžiųjų gaisrų Kalifornijoje, kai per šių metų sausį liepsnos nusiaubė tūkstančius namų Los Andželo apylinkėse, į nekilnojamojo turto rinką įsisuko nauja banga.
Kalifornijos valstija
gaisrai
Los Andželas
