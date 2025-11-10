SBA susitarė dėl 1,500 kv. m. nuomos: „Urban HUB“ Vilniuje įsikurs „SafetyRespect“

Ieškojo erdvės naujai verslo sričiai ir ateities augimui
„Artimiausiais metais planuojame aktyvią verslo plėtrą, o „Urban HUB“ Vilniuje atradome galimybę vienoje vietoje sutelkti biuro, sandėliavimo, ekspozicijos ir mokymų erdves. Čia mums svarbu ne tik strateginė vieta, bet ir patalpų lankstumas, dėmesys mūsų specifiniams poreikiams. Čia startuosime su mums nauja koncepcija mokymų centrui“, – sako „SafetyRespect“ vadovas Arnoldas Marciuška.
Įmonės planuose – 1000 kv. m. erdvių skirti sandėliui, 300 kv. m. – moderniam biurui bei 200 kv. m. – mokymų centrui bei ekspozicijos zonai.
Verslai ieško būdų efektyvesnei veiklai
„Nepaisant iššūkių komercinio NT rinkoje, „Urban HUB“ Vilniuje toliau sparčiai plečiasi – šiuo metu jau užpildyta apie 80 proc. projekto erdvių. Verslai atranda „stock-office“ koncepcijos privalumus ir „SafetyRespect“ yra pavyzdys, kaip vienoje vietoje efektyviai sutelkti svarbiausias veiklos funkcijas“, – sako „Urban HUB“ komercijos vadovė Lina Volodzkienė.
Pasak jos, pagrindinis verslų lūkestis pastaraisiais metais – efektyvinimas ir taupymas. Įmonės ieško būdų ne tik efektyviau išnaudoti erdves, jas sutelkti į vieną vietą, bet ir skaičiuoja erdvių išlaikymo kaštus. Tad konkurencinę kovą laimi tie NT plėtotojai, kurie geba klientams pasiūlyti lanksčias nuomos galimybes. Rugpjūtį „Urban HUB“ Vilnius klientų poreikiams įsirengė beveik 500 kW saulės elektrinę ant stogo, kuri užtikrina tiek tvarią, tiek ir pigesnę elektros energiją.
„Urban HUB“ prekybos ir verslo miestai kuriami Vilniuje ir Kaune. Vilniuje jau išplėtotas 22 000 kv. m. projektas. Čia veikia per 30 verslų, tarp kurių – „Paulini“, „Camelia“, „Vilnius Padel“ arena, „Storent“ ir kiti. Projekto užimtumas siekia beveik 80 proc.