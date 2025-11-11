Pilaitėje kils dar vienas kvartalas – bet šį kartą žaidimo taisyklės pasikeitė

Pritrauktos lėšos bus naudojamos „EIKA Development“ valdomo naujo A++ energinės klasės gyvenamųjų namų projekto Pilaitėje I-ojo etapo vystymui. Šiuo etapu strategiškai patogioje mikrorajono vietoje planuojama pastatyti 153 turtinius vienetus, o iš viso naujame kvartale per du vystymo etapus numatoma virš 230 turtinių vienetų.
„Pilaitėje būstus statome nuo 2007-ųjų metų, todėl puikiai pažįstame šį rajoną ir jo potencialą. Obligacijų emisija suteikia mums lankstų finansavimo šaltinį spartesniam projektų įgyvendinimui, o investuotojams – galimybę prisidėti prie patikimo vystytojo ir tvarios miesto plėtros“, – teigia bendrovės plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra.
Būsimas kvartalas Juodkrantės gatvėje, kurio statybų ir pardavimų pradžia planuojama 2026 metų III ketvirtį, taps ketvirtuoju įmonės projektu Pilaitėje. Bendrovė mikrorajone jau yra pastačiusi gyvenamuosius namus M. Mažvydo gatvėje, įgyvendinusi projektą „EIKA namai Pilaitėje“ Karaliaučiaus ir Tvankstos gatvėse bei „Saulės namų“ kvartalą Pilkalnio gatvėje.
„Kiekvienais metais maždaug 1 000 gyventojų auganti Pilaitė jau 15 metų iš eilės rikiuojasi populiariausių sostinės mikrorajonų trejetuke, o 2024 m. antroje pusėje buvo pirmuoju naujakurių pasirinkimu. Praėjusiais metais rajone iš viso parduota 310 butų, o šiemet šis skaičius dar labiau išaugs, nes per pirmuosius 10 šių metų mėnesių jau parduoti 308 butai“, – sako T. Žiaugra.
„Neabejojame, kad naujasis projektas sulauks didelio investuotojų dėmesio ne tik dėl bendrovės reputacijos, bet ir dėl to, kad obligacijos bus užtikrintos žemės sklypų įkeitimu bei garantija iš fondo, kuris valdo Pilaitės projektą. Be to, pats nekilnojamojo turto projektas turi geras perspektyvas, o rizikos ir grąžos santykis – patrauklus“, – sako „BeMyBond“ platformos bendraįkūrėja ir vadovė Indrė Dargytė.
Pirmasis obligacijų emisijos platinimo etapas vyks lapkričio 12–14 dienomis obligacijų platformoje „BeMyBond“, kurioje visi registruoti fiziniai ir juridiniai asmenys galės investuoti į būsimą būsto projektą Pilaitės mikrorajone.
Obligacijos bus paskirstytos pirmumo principu, t. y. jas gaus pirmieji investavę asmenys, kol bus pasiektas 3 mln. eurų tikslas. Minimali investicijos suma sieks 1 000 eurų. Obligacijų trukmė – 2,5 metai su galimybe emitentui išpirkti ne anksčiau kaip po 9 mėnesių. Obligacijų kuponas bus mokamas kas pusmetį, o metinė palūkanų norma sieks 6,5 proc.
Projekto savininkas (emitentas) – UAB „ERF3 FinCo 2“ priklauso Fondui, kuris vysto gyvenamosios paskirties projektus. Šiuo metu įgyvendinami du projektai Visoriuose ir Pilaitėje – vykdomi paruošiamieji darbai, užbaigiamas sklypų, esančių Pilaitėje, įsigijimo sandoris.
Obligacijos bus užtikrintos pirminiu žemės sklypų įkeitimu ir fondo garantija. Projekto eigoje pritraukus bankinį finansavimą, pirminis sklypų įkeitimas keistųsi į antrinį įkeitimą.
PilaitėStatybosperku butą
Rodyti daugiau žymių