Vilniuje parduodamas išskirtinis namas – sako, tokia proga pasitaiko kartą per dešimtmetį

„Kartais rinkoje pasirodo pavieniai butai, tačiau visas namas – tai beprecedentis įvykis“, – Lrytui sakė šį būstą pardavinėjantis „Baltic Sotheby’s International Realty“ NT konsultantas Robertas Karalius.
Kvartalas, kuris beveik nepakito per šimtmetį
Robertas neslepia – Kražių kolonija turi prestižą, kurio negali nusipirkti naujos statybos projektai: „Čia nėra atsitiktinių pastatų, chaotiškų įterpimų ar architektūrinės kakofonijos. Tai autentiškas miesto branduolio fragmentas, turintis kultūros paveldo statusą ir labai ribotas plėtros galimybes.“
Ir būtent tas ribotumas – tikroji būsto vertė. Šiandien ši vieta dar patrauklesnė, nes šalia – puikiai sutvarkyta Lukiškių aikštė, restauruota Šv. Jokūbo bažnyčia, naujas viešbutis ir komercinės patalpos, įnešusios daugiau gyvybės.
Kas išduoda, kad parduodamas namas – iš „aukštesnės lentynos“? „Pirmiausia – istorinis kontekstas ir architektūros autentiškumas“, – vardija brokeris. Lubų lipdiniai, durų apvadai, istoriniai langai, parketas, plytelės – detalės, kurios Vilniuje išliko tik pavieniuose interjeruose.
Tačiau čia ypač svarbi ir atkūrimo kokybė. Namas restauruotas su absoliučia pagarba istorijai, o kartu į jį įdiegtos šiuolaikinės technologijos ir pasaulinio lygio interjero sprendimai.
Tai ne moderni prabanga ir ne vien restauruota klasika. Objektas – subtilus dviejų pasaulių derinys. Autentiška architektūra, istorinis karkasas ir šiuolaikinė gyvenimo kokybė čia gyvena harmoningai. „Tai ne rekonstruotas, o tiksliai atkurtas pastatas“, – pabrėžia Robertas.
Ar yra didelė konkurencija dėl tokių objektų? „Ne, jos jokios nėra, – patikina NT ekspertas. – Nes tokio lygio objektai rinkoje beveik nepasirodo, todėl natūralu, kad jie neturi realių konkurentų. Turime segmentą, kuriame paklausa nuolat viršija pasiūlą. Istoriniai, vientisi pastatai savaime yra konkurencinis pranašumas.“
Šiluma ir prestižas – drauge
Paklaustas, kas šiame name svarbiau – reprezentatyvumas ar jauki kasdienė prabanga, konsultantas sako, kad čia pasiekta reta pusiausvyra. Namas išlaiko istorinį svorį, bet jo viduje – šiluma ir funkcionalumas: „Tai ne muziejus, o tikri, labai aukštos kokybės namai.“
Koks žmogus galėtų tapti šio turto šeimininku? „Tai žmogus, kuriam būstas nėra vien būstas“, – šypteli Robertas.
Paprastai tai asmenybė, vertinanti prestižą, išskirtinumą ir turto išliekamąją vertę. Pirkėjas, kuris supranta, kad tokie pastatai nebekuriami – jie tik išsaugomi. Tai turtas, kuris puošia bet kurio turtingo žmogaus portfelį.
Ar jau pasitaikė įdomių momentų iš objektą apžiūrėjusių klientų? Dažniausia reakcija – nuoširdus nustebimas. Klientai sako, kad nė neįsivaizdavo, jog Vilniuje dar įmanoma pamatyti tokio lygio restauruotą gyvenamąjį namą. Istorinis fasadas slepia daugiau, nei dauguma įsivaizduoja.
Namo kaina viešai neskelbiama.
nekilnojamasis turtas (NT)pardavimaiNamas
