Ministerija meta Klaipėdos paštą miestui: dovana ar bomba?

Šiuo metu Klaipėdos centrinio pašto pastatas priklauso Kultūros ministerijai.
„Taip, diskusijos vyksta. Vienas iš sprendimo būdų – kalbėti apie šio pastato perdavimą Klaipėdos miestui“, – šiandien LR Seime per Vyriausybės valandą sakė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, atsakydama į klaipėdiečio Seimo nario Vytauto Grubliausko klausimą.
Priminsime, kad paštas neveikia jau nuo 2019 metų. Ne kartą konstatuota, kad statinio konstrukcijos, veikiamos gamtos reiškinių, byra, pastatas yra avarinės būklės ir jį būtina skubiai remontuoti.
Dar 2022 metais tarp Klaipėdos savivaldybės ir Kultūros ministerijos buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl šio pašto komplekso įveiklinimo. Jame įtvirtinti ministerijos ketinimai skirti finansavimą komplekso sutvarkymui, o savivaldybė, ministerijai sutvarkius pašto kompleksą, turėtų pasirūpinti jo įveiklinimu.
2024 metų birželį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatyta, kad ministerijai pavaldus Kultūros infrastruktūros centras vykdys viešojo pirkimo procedūras pastato atnaujinimo projektui parengti, taip pat vykdys ir atnaujinimo rangos darbus. Savivaldybė, vadovaudamasi ministerijos užsakymu parengta galimybių studija, užsakys patikslintą F. W. Argelanderio mokslo ir meno centro koncepciją, kurios pagrindu parengs centro įrengimo techninį projektą ir įrengs centrą.
Pagal sutartį abi šalys įsipareigojo skirti finansinius įnašus savo vykdomiems projektams. Savivaldybė įsipareigojo mokslo ir meno centro įveiklinimui skirti ne mažiau kaip 1,54 mln. eurų, kurie būtų naudojami ekspozicijai įrengti ir baldams įsigyti.
Savivaldybė savo įsipareigojimų dalį pradėjo vykdyti, tačiau panašu, kad Kultūros ministerijos šis projektas nebedomina.
Dar 2022 metais Kultūros ministerija skleidė žinią, kad Klaipėdos centrinio pašto pastato remontui galima panaudo 7 milijonus eurų ES fondų lėšų. Neoficialiai tuomet buvo kalbama, kad pastato sutvarkymui gali prireikti ir 10 milijonų eurų, priklausomai nuo darbų apimties.
Tačiau laikas bėgo, o sprendimų nebuvo. Paaškėjo, kad ir pinigų pastato remontui nėra, o jo ateitis yra pakibusi.
PaštasKlaipėdos centrinis paštasKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių