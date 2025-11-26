Naujas kareivinių pastato ir žemės sklypo Panemunėje savininkas – Š. Matijošaitis

Spalio 28 d. pasibaigusiame aukcione buvusios kareivinių patalpos, pažymėtos adresu Perlojos g. 28, buvo parduotos už beveik dukart didesnę nei pradinę kainą (690 tūkst. eurų). Tai buvo pirmasis šio turto aukcionas.
„Objektas yra Panemunės rajone, aplinkui išvystyta socialinė ir kelių infrastruktūra, puikus susisiekimas su Kauno centru. Ši lokacija pagarsėjus Panemunės šilo vaizdais bei gydymo ir slaugos įstaigomis“, – tuo metu skelbė Turto bankas.
Anot turto banko, pastatas yra dviejų aukštų, 1 489,97 kv. m ploto statinys, turi dvi laiptines ir puikiai suplanuotas vidaus erdves. Objektas parduodamas kartu su 31,68 arų žemės sklypu, suteikiančiu „konversijos galimybių“.
Aukcionui pasibaigus, Turto bankas neskelbė, kas įsigijo pastatą, mat naujas savininkas paprastai registruojamas tada, kai šalys pasirašo sutartį ir pirkėjas perveda pinigus.
Keli „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai pranešė, jog naujasis pastato savininkas – Kauno tarybos narys Š. Matijošaitis.
Šią informaciją patvirtino ir nauja žyma „Registrų centro“ išraše – nurodoma, jog lapkričio 25 d. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, nuo šiol sklypą ir jame esančius pastatus nuosavybės teise valdys jis. Taip pat nuo lapkričio 25 d. pakeista sklypo būklė – dabar sklypas įvardijamas kaip tvarkomas.
„Registrų centro“ išraše sklype esantis pastatas įvardijamas kaip Teismo medicinos centras. Anksčiau jame veikė ir morgas.
Sklype turi planų
Portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistai raštu išsiuntė klausimus Š. Matijošaičiui ir pasiteiravo, kokią tolimesnę plėtrą planuoja naujasis savininkas.
Kol kas į portalo išsiųstus klausimus Š. Matijošaitis neatsakė – jei sulauksime politiko atsakymų, tekstą papildysime.
Tiesa, tarybos narys jau sufleravo, jog turi rimtų planų. Pirmadienį paskelbus portalo „Kas vyksta Kaune“, tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir „Laisvės TV“ atliktą žurnalistinį tyrimą apie itin pigiai Š. Matijošaičio įsigytas (ar net gautas dovanų) žemes Kaune, Molėtuose ir Svencelėje, Š. Matijošaitis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino kandžiu atsakymu – vaizdo įraše jis nufilmavo, kaip pozuoja prie STT Kauno valdybos durų ir teigia, jog nieko nepavogė.
Vaizdo įraše Š. Matijošaitis nurodo, jog greitu metu „dar bus apie ką rašyti“, taip galbūt sufleruodamas apie neseniai įsigytas kareivinių patalpas.
Šalia stato daugiabučius
Š. Matijošaičiui priklauso ir kitas netoliese esantis sklypas. Rugpjūtį portalas „Kas vyksta Kaune“ rašė, jog Š. Matijošaitis įsigijo adresu Perlojos g. 53 pažymėtą sklypą. Šiame sklype Š. Matijošaitis stato daugiabutį, jau yra gavęs statybos leidimą. Anksčiau šis sklypas priklausė valstybei, tačiau Nacionalinė žemės tarnyba 2019 m. atkūrė nuosavybės teises vienam fiziniam asmeniui, gimusiam 1939 m.
Remiantis „Registrų centro“ duomenimis, adresu Perlojos g. 53 pažymėtame sklype 2019 m. lapkričio 21 d. nuosavybės teisės buvo atkurtos vienam fiziniam asmeniui, gimusiam 1939 m.
Tų pačių metų lapkričio 26 d. nuosavybės teisės buvo atkurtos dar dvejiems fiziniams asmenims, gimusiems 1934 ir 1917 m.
Trims asmenims buvo įregistruotos skirtingos to paties sklypo dalys, jie tapo pirminiais sklypo savininkais, atkūrus nuosavybės teises. Vėliau, 2019 m. gruodžio 30 d. dalį sklypo paveldėjo 1958 m. gimęs fizinis asmuo, o 2020 m. sausio 24 d., visą sklypą įsigijo tarybos narys Š. Matijošaitis, bei jo žmona Rasa Matijošaitienė, vasario 5 d. jie jau buvo įregistruoti kaip bendraturčiai.
Aplink esama ir kitų statyboms itin patrauklių sklypų, tačiau jie kol kas priklauso valstybei, o jų patikėjimo teisė šiuo metu perduota Kauno miesto savivaldybei.
