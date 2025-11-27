9 iš 10 gyventojų įsitikinę: gyvenamoji aplinka turi įtakos fizinei ir emocinei savijautai

„Gyventojai aiškiai supranta, kad namai ir jų aplinka turi įtakos mūsų fizinei bei emocinei sveikatai –gamtos artumas, atsakingas urbanistinis planavimas, žalieji plotai ir pėsčiųjų takai reikšmingai sumažina streso lygį, gerina psichologinę savijautą ir skatina fizinį aktyvumą.
Jau nekalbant apie tai, kad pagal aukščiausius tvarumo kriterijus statomi pastatai užtikrina sveikatai palankias būsto apšvietimo, oro kokybės sąlygas, šiluminį komfortą“, – sako „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Svarbiausiais elementais, prisidedančiais prie kasdienės fizinės ir emocinės sveikatos, gyventojai įvardijo švarų orą (84 proc.) bei mažą triukšmo lygį (82 proc.), rodo apklausa. Daug reikšmės gyventojai teikia saugumui (66 proc.), natūraliai šviesai (59 proc.) bei darniai kaimynystei (59 proc.).
Tuo metu pusė respondentų nurodo, kad jiems svarbų vaidmenį šalia namų vaidina augalai ir gamtos elementai, taip pat ir estetiška bei tvarkinga aplinka.
Anot M. Čiplio, ilgametės „Darnu Group“ atliekamos studijos rodo, kad žaliosios erdvės ir jų pritaikymas žmogaus poreikiams yra kritiškai svarbios gyvenimo kokybės užtikrinimui mieste. Būtent jos yra ir vienas pagrindinių pirkėjų motyvų, norinčių įsigyti būstą šiuo metu įmonės ant Neries kranto vystomame kvartale „Sakai“. Jo teigimu, šis elementas, visų pirma, yra siejamas su galimybe kokybiškai leisti laisvalaikį lauke ir mėgautis visapusiška ramybe.
„Ilgą laiką gyvenamųjų namų statyba šalyje buvo itin standartizuota, į ją žiūrėta itin paprastai, o būstas buvo suvokiamas kaip tiesiog stogas virš galvos, po kuriuo po darbo grįžtama pailsėti. Vis dėlto, gerėjant gyvenimo kokybei žmonių lūkesčiai auga ir į būstą žvelgiama kompleksiškai – lokacija ir būtent jos diktuojami darnūs urbanistiniai, architektūriniai bei estetiniai aspektai tampa esminiai. Jie turi lemiamos reikšmės renkantis būstą ir gyventojų yra tiesiogiai siejami su jų asmenine gerove“, – sako M. Čiplys.
Tyrimo duomenimis, 83 procentams apklaustųjų gyvenamoji aplinka būtų reikšminga renkantis naują gyvenamąją vietą. 32 proc. iš jų teigia, kad ji būtų vienas pagrindinių sprendimo kriterijų, galinčių turėti lemiamos įtakos būsto pasirinkimui.