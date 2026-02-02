Ilgus metus stovėjo vaiduoklis – dabar kils viešbutis, bet svarbiausia dar tik atsiskleis

Statybos vyksta Tomo gatvėje, tarp Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro ir Turgaus gatvės – vietoje, kuri ilgus metus buvo apleista.
Leidimas darbams gautas 2024-ųjų kovą, tačiau praėjusią savaitę pranešta apie suderintų sprendinių pakeitimus.
„Koreguojami ankstesnio projekto sprendiniai, pastate formuojami du atskiri nekilnojamojo turto vienetai: viešbutis ir restoranas, keičiama dalies lauko sienų fasadinio tinko spalva“, – teigiama Klaipėdos savivaldybės paviešintuose projektiniuose sprendiniuose.
Remiantis jais, dviejų aukštų su mansarda viešbutis užims apie 4,1 tūkst. kvadratinių metrų plotą, jo teritorijoje taip pat bus apie 900 kvadratinių metrų ploto požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Planuojama, jog šioje apgyvendinimo įstaigoje bus 70 numerių.
Restorano plotas turėtų siekti apie 65 kvadratinius metrus.
Dalies fasado spalva iš balkšvos keičiama į gelsvą.
Klaipėdos senamiestisKlaipėdaviešbutis
