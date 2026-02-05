G. Nausėdos sklypas atsidūrė po padidinamuoju stiklu: VTPSI tiria galimus pažeidimus

Apie inspekcijos atliekamą patikrinimą portalui pranešė šaltiniai.
„VTPSI yra gavusi skundą dėl galimų žemės naudojimo pažeidimų prie Jūsų nurodyto žemės sklypo ir šiuo metu jį nagrinėja.
Atliekamas dokumentų, gautų iš valstybės įmonių, įstaigų ir žemės sklypo savininkų, vertinimas, kaip numatyta Žemės naudojimo valstybinės priežiūros taisyklių 13 punkte“, – portalui teigė inspekcijos atstovas teigė Rosvaldas Gorbačiovas.
„Įvertinus surinktą informaciją, bus imamasi teisės aktuose nustatytų veiksmų žemės naudojimo valstybinės priežiūros srityje. Apie priimtus sprendimus informuosime papildomai“, – nurodė jis.
Anot atstovo, fizinio asmens skundas gautas praėjusiais metais, pagal jį bus siekiama išsiaiškinti, ar valstybinė žemė nėra savavališkai užimta.
Prezidentūros atstovai portalui teigė, kad prezidentas apie patikrinimą yra informuotas.
„Taip, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija laišku informavo apie atliekamus veiksmus“, – nurodė prezidentūros atstovai.
„Kiekvienas turi teisę skųstis ir kiekviena valstybės institucija privalo atlikti jai įstatymų nustatytas funkcijas“, – teigiama atsakyme.
Gitanas Nausėda
