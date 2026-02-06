BūstasNekilnojamasis turtas

Skelbimų lentoje – išskirtinis namas: turi tai, kas Žvėryne laikoma brangiausia valiuta

2026 m. vasario 6 d. 12:13
Lrytas.lt
Žvėrynas turi savybę paslėpti namus nuo miesto triukšmo net tada, kai iki centro – vos keli šimtai metrų. Žiemgalių gatvėje esantis dviejų aukštų namas – vienas tokių. Ir šiuo metu jis yra parduodamas domoplius.lt skelbimų portale.
Daugiau nuotraukų (10)
Iš gatvės – ramus, neiššokantis. Viduje – klasikinis interjeras, kokį šiame rajone dar galima sutikti, jei namas statytas ne vakar.
Tai ne bandymas atkartoti muziejų ir ne prabangos demonstravimas. Tiesiog namas, kuriame žmogus akivaizdžiai rinkosi medžiagas taip, kaip rinktųsi daiktus sau: masyvus medis, sunkesni baldai, dekoratyviniai elementai, jaukus židinys svetainėje.
Visa tai kuria įspūdį, kad interjeras nebuvo perbraižytas kas penkerius metus pagal naujas tendencijas.
Dideli langai žiūri į sutvarkytą kiemą. O tai yra tai, ko skaičiais neišmatuosi. Privatumas Žvėryne yra viena brangiausių valiutų.
Pirmame aukšte suplanuotos bendros erdvės, atskira virtuvė ir svečių zona. Antrame – miegamieji ir darbo kambarys. Išplanavimas be eksperimentų, labiau apie patogumą nei apie įmantrias architektūrines idėjas.
Inžinerinė dalis: dujinis šildymas, miesto tinklai, saulės elektrinė ant stogo. Sutvarkytas ir prižiūrėtas kiemas.
Tai vienas didesnių NT objektų šiame rajone – beveik 378 kv. m namas i ir daugiau nei 13 arų sklypas. Kaina – 3,6 mln. eurų.
https://domoplius.lt/skelbimai/parduodamas-gyvenamasis-namas-vilniuje-zveryne-ziemgaliu-g-8610010.html
