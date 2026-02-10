„Jie nelabai turi pasirinkimo“: R. Kaunas pristatė kompensacijas Kapčiamiesčio gyventojams – sumos stebina

„Būtent didesnioji suma bus pasirenkama“, — antradienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) teigė R. Kaunas.
Ministras pažymėjo, kad prie minimos sumos taip pat bus kompensuojama neturtinė žala, kuri sudarys 45 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA) dydį – 51,8 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių už sodybą.
„Atsižvelgiant būtent į išsakytus gyventojų lūkesčius, į žmonių patiriamus praradimus ir sukeliamus nepatogumus steigiant poligoną ypatingos skubos tvarka, priimant specialiųjų įstatymą, nustatant specialias jo steigimui ir žemės paėmimo poreikiams taikomas procedūras, tai leidžia greitinti patį poligono steigimą, tačiau žmonės su ta informacija turi susitaikyti kiek greičiau.
Todėl atsiranda tas 45 MMA papildomo kompensavimo mechanizmas“, – kalbėjo R. Kaunas.
Tuo metu už poligono teritorijoje esantį miško žemės sklypą, kurio vertę nustatys nepriklausomas vertintojas, papildomai bus pridedama 5 MMA – beveik 6 tūkst. eurų už neturtinius praradimus.
„Vadinasi, žmogus sklypą parduos už atitinkamą rinkos kainą. Šioje vietoje nuostolių, praradimų yra išvengiama, nes kaina bus tokia, kokia žmogus tiesiog parduotų. Plius yra pridedama kompensacinė suma, kuri realiai kompensuoja galimybę susirasti alternatyvų miško sklypą“, – sakė ministras.
„Kaip savininkas panaudos tuos pinigus, yra jo valia, tačiau irgi matome tokį poreikį kompensuoti šitą pirkimą“, – pridūrė jis.
Tuo metu mokomojoje poligono teritorijoje esančių sodybų savininkai per penkerius metus galės apsispręsti, ar likti ten gyventi, ar parduoti savo turtą.
„Žmonės galės gyventi, apsispręsti begyvenant, matyti, ar tikrai tos pratybos labai trukdo, ar tikrai gyvenimo kokybė labai keičiasi. Tiesiog objektyviai galės įsivertinti“, – pabrėžė R. Kaunas.
Pasak jo, už šias sodybas taip pat bus mokama pagal palankesnį metodą – atkuriamąją arba lyginamąją vertę.
Papildomai tokių sodybų savininkai gaus 22 MMA, t. y. 25,3 tūkst. eurų už neturtinius praradimus, mokesčiai nebus atskaitomi.
Kapčiamiesčio poligono ir karinio mokymo teritorijos įstatymo projektą ketiname teikti Seimo pavasario sesijoje.
Tuomet numatomas apie pusę metų truksiantis individualaus turto vertinimas, kurį, kaip minėta, apmokės KAM.
Iki 2027 m. pradžios planuojama sklypų savininkams pateikti kompensacinius siūlymus, o pinigai gyventojų sąskaitas pasiektų iki 2027 m. vidurio. Gyventojų išsikėlimas planuojamas ne anksčiau kaip 3 mėnesiai nuo pinigų gavimo, tačiau kiekvienas atvejis bus sprendžiamas individualiai.
Pratybos poligone planuojamos nuo 2028 m., o iki 2030-ųjų planuojamas šaudyklų įrengimas.
Atlyginimas apims visą paveiktą turtą: žemę, pastatus, sodinius, medynus, prarastą derlių, investuotas lėšas ir kitą turtą.
Kapčiamiesčio poligonas ir karinio mokymo teritorija apims apie 14 600 hektarų plotą, kurio mažiau nei pusę sudaro privatūs sklypai. Likusi dalis – valstybinė žemė. Iš visų privačių sklypų daugiau nei 80 proc. sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15 proc., o sodybos – mažiau nei 5 proc. teritorijos.
Sureagavo į nepasitenkinimą: tai nekeičia Lietuvos saugumo poreikių
Daliai Lazdijų rajono gyventojų toliau nepritariant poligono steigimui, ministras sako, kad tokia pozicija nekeičia Lietuvos saugumo poreikių.
„Kiek esu informuotas iš susitikimų, kuriuos matėte – didžiosios dalies klausimas buvo kompensacinis mechanizmas ir naudos, kurios bus (...) Bendruomenės pirmininkė, bendruomenė turi savo viziją, matymą. Kiek kartų mes beaiškintume, kodėl šita vieta, kiek kartų mes beteigtume, kad miškai nebus iškirsti plynai, kiek kartų beakcentuotume strateginę teritorijos svarbą – visais atvejais atsakymas buvo neigiamas“, – dėstė R. Kaunas.
„Galiu priimti neigiamą poziciją, bet tai nekeičia Lietuvos saugumo poreikių. Mūsų tikslas yra atliepti sodybų ir nekilnojamojo turto savininkų poreikius, nes ta šaudyklų zona – jie nelabai turi pasirinkimo. Diskusija teismuose gali būti nebent apie sumos dydį“, – akcentavo jis.
Teikiamas Tauragės poligono įstatymo pakeitimo projektas
Be to, KAM teikia ir siūlymą išplėsti Tauragės karinį poligoną į Jurbarko rajono savivaldybės teritoriją. Poligono teritoriją numatoma padidinti 2 334 hektarais, plėtrą vykdant išimtinai valstybinėje žemėje. Į planuojamą teritoriją nepatenka jokie privatūs sklypai.
Tauragės rajone poligono ribos nesikeis, taip pat nebus keičiama poligono paskirtis, kuri įtvirtinta įstatyme. Poligone ir toliau vyks tik karinės technikos manevravimo ir taktinio judėjimo pratybos, o ginklai ir karinė technika bus naudojami tik su imitacinėmis priemonėmis.
Kaip anksčiau skelbė KAM, planuojamas Kapčiamiesčio poligonas bus padalintas į dvi funkcines zonas, kurių viena bus skirta manevravimui, o kitoje bus įrengtos kovinio šaudymo šaudyklos.
Pasak ministerijos, maždaug du trečdaliai teritorijos atliks karinio mokymo funkciją ir bus skirta manevravimui, taktinio judėjimo pratyboms bei administraciniams pastatams. Šioje dalyje iš viso yra 77 sodybos. Jų savininkai ar ten įsikūrę verslai galės rinktis – ar pasilikti, ar per 60 mėnesių turtą parduoti valstybei supaprastinta tvarka.
Tuo metu karinio poligono funkciją atliksianti teritorija su kovinio šaudymo zona bus koncentruota vakarinėje poligono dalyje prie Lenkijos sienos. Šioje teritorijoje iš viso yra 13 sodybų. Į šią dalį patenkantis privatus nekilnojamasis turtas bei verslai bus išperkami vadovaujantis įstatymu. Individualias turto ir verslų vertinimo paslaugas atliks nepriklausomi turto vertintojai.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį
R. Karauskienė: kompensacijos nekeičia gyventojų nuomonės dėl poligono
Vietos bendruomenės pirmininkė Raminta Karauskienė teigia, kad didesnė suma nepakeis gyventojų nuomonės.
„Žmonės nesutinka parduoti ir kaina, kompensacija nėra pagrindinis klausimas. Žmonės tiesiog nesutinka. Nors teigiama žiniasklaidoje, kad žmonės jau sutiko, bet mes turime rašytinius žmonių dokumentus, kad jie išreiškė savo nepritarimą ir nesutikimą parduoti, – Eltai teigė R. Karauskienė. -
Kaip visada, kartojame tą pačią frazę, tai galiu tą patį pasakyti ir dabar, kad Kapčiamiestis gyvenimui – ne poligonui. Tie kompensacijų dydžiai, kuriuos įvardijote, mūsų nuomonės nekeičia“.
Vis tik, R. Karauskienė sako kol kas pati nesusipažinusi su KAM siūlomu įstatymo projektu ir jo neaptarusi su Kapčiamiesčio bendruomene. Anot jos, siekdami nuspręsti dėl tolesnių veiksmų, gyventojai tebelaukia atsakymų iš institucijų į jiems rūpimus klausimus.
„Mes, pirmiausia, laukiame atsakymų į savo užduotus klausimus, nes taip į juos atsakymų niekas ir nepateikė, – teigė ji. – Po prezidento atvykimo pas mus į bendruomenę buvo išsiųsti klausimai Prezidentūrai, Krašto apsaugos ministerijai, Aplinkos ministerijai ir atsakymų nuo sausio 19 dienos vis dar nesame gavę“.
