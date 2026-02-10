Tai gali pakeisti tūkstančių nuomininkų galimybes turėti nuosavą būstą: registruotas siūlymas atveria netikėtą scenarijų

Tai numatančias Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisas įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Ligita Girskienė.
Ji siūlo numatyti ir tam tikras sąlygas dėl savivaldybei priklausančio būsto įsigijimo išperkamosios nuomos būdu. Projektas numato, kad nuomininkas pagal galiojančią nuomos sutartį be pertraukų turi gyventi jame ne trumpiau kaip 5 metus, šiame būste turėtų būti deklaravęs gyvenamąją vietą.
Taip pat yra numatytas reikalavimas nuomininkui, siekiančiam įsigyti būstą, prašymo pateikimo metu neturėti nuomos ar komunalinių mokesčių skolų.
Jeigu Seimas pritartų, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės patvirtinti savivaldybės būsto, parduodamo išperkamosios nuomos būdu, pardavimo ir atsiskaitymo už jį tvarką.
„Parengti įstatymo pataisas paskatino tai, kad savivaldybės būstą besinuomojantys gyventojai dažnai gauna mažas pajamas ir susiduria su finansiniais sunkumais, jiems yra sudėtinga sutaupyti sumą, reikalingą nuomojamam savivaldybės būstui nusipirkti ir už jį sumokėti visą sumą iš karto. Beje, gyventojai dažnai į tokį būstą yra investavę ir savų lėšų“, – sako projekto autorė L. Girskienė.
Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų 2027 m. sausio 1 d.
Šiuo metu įstatyme nenumatyta galimybė savivaldybės būsto nuomininkams, kurie daugiau nei 5 metus nuomojasi būstą iš savivaldybės, įsigyti jį išperkamosios nuomos būdu.
NuomaButasSavivaldybė
Rodyti daugiau žymių