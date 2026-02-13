Butikinis ir tylus: šis naujas daugiabutis Vilniuje iškart tapo kalbų objektu

Name įrengta vos 11 apartamentų. Tokia apimtis Vilniaus centre šiandien yra retenybė, o pats objektas iš karto pozicionuojamas kaip butikinis. Jo išskirtinumas slypi ne demonstratyviame fasade, o netradiciniame tūrio sprendime, leidusiame pastatui tapti pastebimu, kartu išlaikant pagarbų santykį su aplinka.
Fasadas čia sąmoningai santūrus, derinamas prie istorinio konteksto, o atpažįstamumą mieste formuoja pati pastato forma ir jos dialogas su panorama.
Architektūrinius sprendimus kūrė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Audrius Ambrasas. Anot jo, daugiabučio išvaizda gimė sprendžiant sudėtingą urbanistinį uždavinį.
„Šiame projekte sprendėme du, iš pirmo žvilgsnio vienas kitam prieštaraujančius uždavinius – reikėjo pratęsti krantinės užstatymą ir kartu atverti vaizdą į Katedros varpinę, žvelgiant nuo senojo Ukmergės trakto. Būtent šios įtampos sumažinimo paieškos ir nulėmė pastato formą“, – sako A. Ambrasas.
Pravardė „šypsenėlė“ pastatui prigijo kaip lengvas miesto gyventojų būdas įvardyti netikėtą, bet neagresyvų architektūrinį sprendimą. Dėl savo formos, namas veikia kaip orientyras, išsiskiriantis miesto audinyje ir kartu negriaunantis susiklosčiusios panoramos.
Nors yra įsikūręs vienoje gyviausių sostinės vietų, vidinis komfortas čia buvo laikomas esmine projekto dalimi. Pastate sumontuoti aukštos klasės „Schüco“ langai užtikrina efektyvią garso izoliaciją, todėl net šalia gatvės esantys apartamentai išlieka tylūs. Kiekviename būste įdiegta KNX išmaniojo namo sistema leidžia individualiai valdyti apšvietimą, mikroklimatą ir kitus kasdienius sprendimus, o miesto centro lokacija suteikia galimybę didžiąją dalį kasdienių reikalų spręsti pėsčiomis, be būtinybės naudotis automobiliu.
„Mes nebandėme kurti projekto visiems. Tai pasirinkimas žmonėms, kurie vertina miesto centrą kaip kasdienę gyvenimo erdvę – kai darbas, kultūra ir laisvalaikis pasiekiami pėsčiomis, o pats būstas tampa ne tik gyvenamąja vieta, bet ir gyvenimo būdo dalimi“, – sako NT rinkodaros ir pardavimų įmonės „NTligence“, dirbančios su „Bellini“, direktorė Elina Mesengiser-Garber.