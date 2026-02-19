Tokio dydžio namai viename brangiausių Vilniaus rajonų pasirodo itin retai: ir labiausiai stebina ne jo kaina 

Tai 490,52 kv. m ploto, dviejų aukštų mūrinis namas su 20 arų sklypu – vienas didesnių objektų šiame rajone. Tačiau svarbiausia čia ne kvadratiniai metrai, o atmosfera, kurią sukuria vieta ir išplanavimas.
Sklypas kruopščiai apželdintas, suformuotas taip, kad namo gyventojai galėtų mėgautis maksimaliu privatumu. Valakampiuose tai – tikra vertybė. Nuo Neries pakrantės vos keli šimtai metrų, tačiau teritorija išlieka uždara ir rami.
Architektūra santūri, be demonstratyvių sprendimų. Interjere dominuoja aukščiausios klasės medžiagos ir žinomų prekių ženklų baldai – „Fendi“, „Armani Casa“, „Ligne Roset“, „Baxter“, „Poliform“. Erdves užlieja natūrali šviesa: dideli vitrininiai langai atveria vaizdą į žalią kiemą, kuris tampa natūralia namų tąsa.
Pirmame aukšte suplanuotos bendrosios erdvės ir privati SPA zona su baseinu bei sauna. Tai sprendimas, kuris namui suteikia išskirtinumo – galimybę atsipalaiduoti neišeinant iš savo namų, bet kuriuo metų laiku.
Antrame aukšte – miegamieji su išėjimais į terasas, darbo erdvė, keturi sanitariniai mazgai visame name. Įrengtas ir vyno rūsys – atskira patalpa kolekcijai bei jaukiems vakarams.
Techninė namo būklė buvo nuosekliai gerinama: 2023 m. pakeistas stogas, 2024 m. atnaujinta terasos danga, o 2025 m. modernizuotos rekuperacijos ir šildymo sistemos bei sumontuotas naujas „Viessmann“ dujinis katilas.
Iki Vilniaus arkikatedros – apie 8,4 km. Netoliese – privati mokykla, universitetai, gydymo įstaigos, prekybos centrai, tačiau pati aplinka išlaiko kurortinį charakterį.
Valakampiuose tokio mastelio, su 20 arų sklypu ir privačia SPA zona namai rinkoje pasirodo retai. Jo kaina 2 495 000 eurų.