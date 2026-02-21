Potvyniui kėsinantis į gyventojų turtą – patarimai, ko imtis ir ko griežtai nedaryti

Draudimo ekspertas paaiškina, kaip patikrinti, ar turtas patenka į potvynio rizikos zoną, kokių veiksmų imtis siekiant sumažinti galimą žalą, ką daryti nukentėjus ir kada nuostoliai gali būti kompensuojami, teigiama „Compensa Vienna Insurance Group“ pranešime žiniasklaidai.
„Sužinojus apie potvynio grėsmę daugumai kyla nemažai nerimo. Apsidraudusiems svarbu, kad potvynio rizika įprastai būna įtraukta į būsto draudimo apsaugą, išimtis taikoma tik jei konkreti teritorija patenka į Aplinkos apsaugos agentūros sudarytą padidintos potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį.
Tiesa, jei vanduo jau kėsinasi veržtis į namus, skubiai apsidrausti jau nepavyks – galima nebent apsisaugoti nuo ateities įvykių“, – sako Mindaugas Balinskas, ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas.
Pasak eksperto, pasitaiko, kad dalis gyventojų net nežino, kad jų turtas patenka į rizikos zoną. Kita vertus, yra ir tokių teritorijų, kurios žemėlapyje pažymėtos kaip rizikingos, nors jose potvynių nebuvo fiksuota daugiau nei dešimtmetį. Todėl svarbu ne tik tikrinti informaciją, bet ir įvertinti realią situaciją bei galimas prevencines priemones. Pasitikrinti, ar turimas būstas patenka į potvynių rizikos zoną, galima oficialiame žemėlapyje.
Ekspertas patikslina, kad sužinojus apie gresiantį potvynį draustis jau per vėlu – draudimas skirtas rizikoms valdyti iš anksto. Vis dėlto tiek apsidraudusiems, tiek to nepadariusiems artėjant potvyniui svarbu imtis veiksmų galimai žalai sumažinti. Kaip rodo „Compensa Vienna Insurance Group“ draudimo bendrovės duomenys, vidutinė potvynio žala būstui gali siekti iki 8 tūkst. eurų.
Pirmiausia užtikrinkite būsto sandarumą: uždarykite duris, langus, garažo vartus. Jei įmanoma, nukreipkite vandens srautą nuo pastato naudodami smėlio maišus, pasirūpinkite, kad lietaus kanalizacijos angos būtų atviros vandeniui nutekėti.
Svarbu saugoti ne tik turtą, bet ir save. Išjunkite elektrą, ištraukite viską iš kištukinių lizdų, elektronikos prietaisus perkelkite į aukštesnes vietas, supakavę į plastikinius maišus, ten pat laikykite ir vertingesnius daiktus. Automobilius perstatykite į aukštesnes vietas dar prieš prasidedant potvyniui.
Specialistai pastebi, kad su klimato kaita potvyniai Lietuvoje dažnėja ir tampa vis stipresni, todėl svarbu iš anksto pasirūpinti savo turto apsauga.
Kaip elgtis, jei jūsų turtas jau nukentėjo potvynio metu?
● Jeigu vanduo apsėmė patalpas, geriau prie užtvindytų vietų nesiartinkite, ypač jei gali būti neatjunga elektra. Jei situacija gali būti pavojinga, nedelsdami skambinkite pagalbos tarnyboms. Susisiekite su draudimo bendrove iš karto – praneškite apie įvykį ir pateikite esminę informaciją.
● Kiek leidžia saugumas, nuotraukose ar vaizdo įrašuose užfiksuokite apsemtas patalpas, sugadintas konstrukcijas, baldus ar kitus vertingus daiktus – tai padės vertinant nuostolius ir administruojant žalą.
● Pasibaigus potvyniui, pasirūpinkite vandens išpumpavimu, patalpų vėdinimu ir džiovinimu, kad išvengtumėte pelėsio ir kitų su drėgme susijusių problemų.