Kelias dienas panevėžiečius džiuginęs įspūdingas fontanas išjungtas, tačiau jau žadamos staigmenos

Planuose spektaklis ilgesnis

Naujojo Senvagės fontano rangos konkursą laimėjusios bendrovės „Poolservice.LT“ įmonės vadovas Mantvydas Šakalys naujienų portalui JP pasakojo, kad net trisdešimties metrų ilgio plaukiojantis sinchronizuotas muzikinis šviesų ir projekcijų fontanas ateityje stebins net 60 minučių spektakliu, kuriame pagal iš anksto suprogramuotą algoritmą sinchronizuotai veiks fontano srovės, gros muzika, keisis povandeninis srovių apšvietimas ir ant beveik 18 metrų aukščio ir 36 metrų pločio vėduoklės formos vandens ekrano bus projektuojamas įspūdingas vaizdas.

Fontanas testuotas

Naujienų portalo JP redakcija sulaukė ne vieno skaitytojo laiško. Jie domisi, kada unikalus fontanas Senvagėje džiugins miestiečius kiekvieną dieną.

Pasak M. Šakalio, oficialus Senvagės fontano pristatymas įvyks 2022 metų pavasarį.

„Jis pradės veikti kitų metų pavasarį ir viskas priklausys nuo klimato sąlygų. Prieš miesto gimtadienį fontaną testavome, bet šiuo metu yra visokių techninių dalykų, kuriuos būtina tvarkyti. Pasistengėme, kad fontanas veiktų per Panevėžio gimtadienį ir tą padaryti mums pavyko“, – aiškino M. Šakalys.

„Yra dar būtiniausių papildomų darbų, kad fontanas būtų dar įspūdingesnis. Tačiau jau šiemet to padaryti negalima. Be to, fontaną išjungti reikės po mėnesio. Dar bus pakeitimų, kurie patiks ir nustebins panevėžiečius, tik reikia sulaukti kitų metų. Bus ir daugiau muzikinių kūrinių, o fontano programa ateityje truks iki 60 minučių“, – pasakojo M. Šakalys.