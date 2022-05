„Kärcher“ pristatė naujus aukšto slėgio plovimo įrenginius, valdomus programėle

Pagrindinės programėlės funkcijos pasiekiamos visiems naujosios „Power Control“ serijos įrenginiams. O su „Smart Control“ serijos modeliais susiejimas žengia dar žingsnį toliau: „Bluetooth“ sąsajos pagalba įrenginius galima nustatyti su programėle tiesiogiai per išmanųjį telefoną, suaktyvinant jame papildomas funkcijas. Be to, buvo atnaujintas visos įrenginių gamos dizainas ir įrangos savybės.

„Smart Control“: viskas kontroliuojama „Bluetooth“ ryšio pagalba

Naudojant „K 5 Smart Control“ ir „K 7 Smart Control“ modelius, „Bluetooth“ sąsaja užtikrina sklandų, nuolatinį programėlės ir aukšto slėgio plovimo įrenginio ryšį ir taip atveria visiškai naujas funkcijas.

Pavyzdžiui, programėlėje pasirinkus valomą objektą, atitinkamas slėgio nustatymas perduodamas tiesiai į įrenginį, kuriame tereikia paspausti purškimo mygtuką.

Ar purvas itin prikibęs? „Smart Control“ modeliuose galima aktyvuoti padidintos galios funkciją, kad trumpam padidintų vandens slėgį.

Be to, nuolatinis įrenginio sinchronizavimas padeda visada matyti svarbius parametrus.

Integruotas jutiklis matuoja ir išsaugo atitinkamus naudojimo duomenis, pavyzdžiui, suvartoto vandens kiekį, vandens temperatūrą ir vidutinę naudojimo trukmę.

Naudodama šias reikšmes, programėlė kaupia naudingą statistiką, kurią naudojant bus galima dar išmaniau atlikti valymo darbus ateityje.

Vienas viskam: tvarkingas susiejimas su „Home & Garden“ programėle

Užsiregistravus, „Home & Garden“ programėlėje pateikiami naudingi patarimai, kaip nustatyti ir pirmą kartą paleisti naujai įsigytą „Power Control“ arba „Smart Control“ įrenginį. Netgi pirmą kartą naudojantys aukšto slėgio plovimo įrenginius gali iš karto pradėti dirbti.

Naudojimo konsultanto dėka programėlė suteikia tinkamą sprendimą daugeliui tipinių valymo atvejų. Pasirinkus valomą objektą, programėlė, atsižvelgdama į turimus priedus, su išsamiomis nuosekliomis instrukcijomis padės jums pasiekti valymo tikslą.

Nepriklausomai nuo to, ar atliekate pavasarinį medinės terasos valymą, ar po pasivažinėjimo plaunate dviratį, programėlės konsultantas parinks teisingiausią procedūrą, rekomenduos tinkamus slėgio nustatymus ir pateiks patarimų, kaip teisingai naudoti priedus.

Kad niekas nepasimestų, programėlėje nuolat pateikiama tiekimo apimties ir registruotų priedų apžvalga. Ir jei kiltų kokių nors papildomų klausimų, platus DUK skyrius arba nuoroda į aptarnavimo telefoną yra per vieną paspaudimą.