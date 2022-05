Net geriausia skalbimo mašina gali nuvilti: kaip pasirinkti skalbiklius ir ar visuomet būtinas audinių minkštiklis

Kovai su alergijomis reikalingi ir tinkami skalbikliai, ir švari skalbimo mašina

Šiuo metu rinkoje siūloma itin didelė skalbimo priemonių įvairovė, tačiau išsirinkti labiausiai tinkantį drabužių skalbiklį gali būti nemenkas iššūkis, kadangi kiekvienas iš mūsų į sąlytį su cheminėmis medžiagomis reaguojame skirtingai. Tam, kad būtų užkirstas kelias alergijoms, svarbu pasidomėti skalbimo priemonių sudėtimi ir rinktis tuos skalbiklius, kuriuose nėra agresyvių cheminių komponentų, galinčių dirginti odą ar kvėpavimo takus.

Būtina atkreipti dėmesį ir į teisingą skalbimo priemonių panaudojimą. Prieš skalbimą į atitinkamą skalbiklio priemonių stalčiaus skyrių reikia įpilti tikslų priemonės kiekį, kurį nurodo gamintojas. Įpylus per daug skalbimo priemonės, skalbimo metu gali būti švariai neišskalaujami drabužiai, todėl ant drabužių likęs skalbiklio kiekis gali nemaloniai dirginti ir sukelti alerginę reakciją.

„Naujausiose skalbyklėse yra įdiegtas automatinis dozatorius, kuris skalbimo ciklų metu dėl inovatyvių technologijų geba nuskaityti drabužių svorį ir nešvarumo lygį bei automatiškai dozuoja skalbiklį bei audinių minkštiklį. Jums tereikia periodiškai pripildyti automatinį dozatorių, o kai kitą kartą skalbsite, skalbyklė pasirūpins skalbiklio ir minkštiklio įpylimu už jus“, – sako „Samsung Electronics Baltics“ buitinės technikos ekspertas Vytautas Povilas Jurgaitis.

Tam, kad išvengtumėte odos sudirgimų ir tausotumėte drabužių audinius, ne ką mažiau svarbu pasirūpinti tinkama skalbimo mašinos priežiūra. Šaltiniuose pateikiami įvairūs būdai, kaip rūpintis jos higiena, pavyzdžiui, skalbyklės būgno paviršių rekomenduojama reguliariai valyti actu, o skalbimo priemonių stalčių – drėgna šluoste, skalbimo mašinos būgną efektyviai dezinfekuosite įjungdami tuščią skalbimo mašiną su aukščiausia vandens temperatūra, prieš tai į skalbimo miltelių stalčių įpylę acto ir sodos mišinį.

Tai išties veiksmingi patarimai, tačiau šiuo metu skalbimo mašinų rinkoje yra efektyvesnių sprendimų, kaip skalbimo mašina rūpintis be jokių papildomų pastangų.

„Renkantis skalbimo mašiną, svarbu atkreipti dėmesį, ar gamintojas yra įdiegęs automatinę skalbimo mašinos išsivalymo funkciją. Ši funkcija be papildomų priemonių aukštos temperatūros vandeniu ir specialia programa išvalo skalbimo mašinos būgną ir taip pašalina blogą kvapą ir alergijas sukeliančias bakterijas iš skalbimo mašinos dalių. Be to, naujausios skalbyklės informacijos skydelyje ar telefonu praneša, kai automatinį valymą būtina atlikti“, – sako V. P. Jurgaitis.

Ar tik aukšta skalbimo temperatūra gali padėti sumažinti bakterijų ir alergenų kiekį?

Įprastai yra teigiama, kad bakterijos ir alergenai iš drabužių geriausiai pašalinami skalbiant aukštoje vandens temperatūroje – 60 °C. Tačiau drabužius skalbiant itin aukštoje temperatūroje kyla rizika pakenkti audiniams. Pažangiausios skalbimo mašinos kovai su bakterijomis ir alergenais pasitelkia ne aukštą temperatūrą, o inovatyvią vandenį, orą ir skalbimo priemonę sumaišančią technologiją, tad dėl skalbimo kokybės žemoje temperatūroje nebereikia nerimauti – drabužiai išlieka švelnūs, kokybiški ir, svarbiausia, higieniški.

Pavyzdžiui, „Samsung“ skalbimo mašinos, turinčios „Super Eco Wash“ funkciją, drabužius skalbia vos 15°C temperatūroje, o skalbimo rezultatai prilygsta 40°C temperatūros skalbimui, todėl yra sunaudojama tik 30 proc. energijos ir apsaugomos spalvos bei audiniai, o tai stiprus argumentas kodėl reikėtų rinktis skalbyklę efektyviai skalbiančią žemoje temperatūroje.

Tam tikrų skalbyklių nustatymuose galima pasirinkti funkciją, kai suputojęs vandens, oro ir skalbiklio mišinys prieš skalbiant yra įpurškiamas į skalbyklės būgną. Taip galima atmirkyti drabužius tiesiai skalbyklės viduje, kad giliai įsigėrusias dėmes būtų galima išvalyti greičiau. Tam, kad mikroorganizmai ir blogosios bakterijos būtų visiškai sunaikintos, po skalbimo proceso drabužius dar galima dezinfekuoti aukštos temperatūros vandens garais, pasirinkus atitinkamą skalbimo ciklą.

Garai – veiksminga priemonė, kovojant su bakterijomis

Karšti garai – tikras bakterijų siaubas. Drabužių valymas garais – dar vienas būdas užtikrinti aukščiausią drabužių higienos standartą. Naudodami higienos garų ciklą galite kovoti su mikrobais ir sumažinti iki 99,99 proc. įprastų bakterijų ir alergenų. Higienos garų ciklo funkcija pagerina skalbinių valymą, nes iš būgno apačios išleidžiami garai ir taip drabužiai išvalomi giliau.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad garų ciklas puikiai tiks drabužiams, kurie liečiasi su oda ir patalynei, nes išnaikina įvairius alergenus, nuo erkučių iki žiedadulkių. Kad būtų pasiekti optimaliūs higienos rezultatai, naudojami 60 °C temperatūros garai.