Į kapines – su dėže žvakių: paaiškino, kiek jų užtenka ant vieno kapo

„Žinių radijo“ laidoje „Ekspertai pataria“ dalyvavusios įmonės, užsiimančios kapų priežiūra ir tvarkymu, „Eram service“, įkūrėja Rūta Matulienė kalbėjo, jog išties keičiasi ir kapų priežiūra ištisus metus, ir artėjant Vėlinėms.

Kalbant apie ilgalaikę priežiūrą, žmonės pasirenka kelis būdus, vienas kurių – kapavietę paversti nesunkiai prižiūrima, ją uždengiant akmens plokšte, kitas pasirinkimas – sodinti įvairių gėlių. Jei anksčiau buvo sodinama kuo daugiau įvairių gėlių, šiuo metu kapus prižiūrintys žmonės renkasi minimalius, tvarius sprendimus.

Vėlinėms artėjant taip pat vyrauja kuklumas, tvarumas, paprastumas, vienintelė, tačiau itin didelė yda – žvakių, kurios teršia aplinką gausa. Kaip teigė R. Matulienė, prieš Vėlines ji vis dar dažnai pastebi žmones, į kapines atvažiuojančius su dėžėmis žvakių, nors užtenka vienos. Kapus lanko daug žmonių ir kiekvienas atėjęs palieka bent po vieną ar kelias žvakes.

Žvakių – ne per daug

Floristė, gėlių salono „Ritos gėlės“ įkūrėja Rita Naujalienė mano: kiek kape palaidota žmonių, tiek turėtų degti žvakių, nereikėtų per daug, antra vertus, jas derėtų priderinti prie paminklo spalvos.

Labai gražu, jžvakidė pagaminta iš akmens ar keraminė, galbūt, žibintas, kurio nenupūstų vėjas, nebūtų šiukšlinama. „Viena žvakė labai gražu, juolab jei žvakidė sutampa su paminklo spalva, o ne primaišoma daug spalvų: geltona, raudona, mėlyna“, – kalbėjo floristė.

Kapuose, pašnekovės žodžiais, svarbi ramybė, pastelinės, prie gamtos priderintos spalvos. „Ateiname prisiminti artimiausio žmogaus, tą daryti reikėtų su meile ir pagarba bei ramybe. Kompozicijos, kurias kuriame, turi būti natūralios, iš natūralių medžiagų, žvakės liepsna turi atspindėti tą jausmą“, – svarstė R. Naujalienė.

R. Matulienė komentavo, kad dauguma užsakančiųjų įmonės paslaugą, renkasi paprastesnius, vienkartinius, o ne ilgaamžius sprendimus. Populiarios chrizantemos ir viržiai, pastarieji tinka kompozicijoms, kalbant apie chrizantemas, kartais papuošti kapavietei užtenka vos vieno vazonėlio.

Pašnekovė mano, jog nereikia per daug gėlių, geriau atsargiau rinktis spalvas, kad nebūtų chaoso. Žmonės stengiasi papuošti kapavietę, įdeda daug darbo, bet rezultatas ne visai toks, kokio tikėjosi. „Būkite kuklesti, paprastesni, ir kapavietė bus graži“, – pataria R. Matulienė.

R. Naujalienė antrino: jei naudosime dvi spalvas – bus tobula, nereikia trijų, keturių ar daugiau. Kapuose turime sukurti ramybę, harmoniją, pabūti ten, o ne teršti gamtą.Kartais persistengiame nešdami didelius kiekius gėlių ar žvakių.

Svarbi paminklo forma ir dydis

Atsižvelgiant į paminklo formą, anot floristės, ją reikėtų atkartoti ir kompozicijoje arba kreiptis į floristus. „Augalų pasirinkimas prie kapinių didelis, skaudu, kad renkamės vartoti, o ne santūriai, tvariai kurti: pagaliukai, kankorėžiai. Jei norite – augalas, pavyzdžiui, viržiai, erikos – viską galima sujungti, išlaikant harmoniją.

Parinkti kompoziciją pagal paminklo dydį ir formą, bet ji būtų natūrali, ne spalvinga, nebesirinkime sintetinės medžiagos, nes gėlės žiemą nežydi. Neturime sukurti ilgalaikio žydėjimo žiemą naudojami sintetinę medžiagą, kuri saulėje ir lietuje blunka. Mes viską turėsime išnešti, išmesti. Argi mes gyvename tik tam, kad tą vienintelę dieną pasipuikuotume, parodytume savo galią. Kapus reikia prižiūrėti visus metus.

Per Vėlines atnešti žvakutę ir natūralų darbelį be sintetinės medžiagos, be ryškių spalvų. Vėjai, lietūs išnešioja atneštus lengvus plastiko žiedus, kapinės pavirsta šiukšlynu. Kiek daug visko nuperkama ir paskui išmetama – mes kuriame vieni kitiems problemas ir darbus“, – komentavo floristė.

Kapai virsta šiukšlynais

R. Matulienė pritarė: ji mato, kokie kiekiai šiukšlių keliauja į šiukšliadėžę: plastiko vainikai, pluokštės, plastikinių gėlių žiedai, žvakidės. Sodinant gėles kaupiami vazonėliai. Juos, susitarę su medelynais, bendrovė grąžina jiems, bent tokia dalimi prisidėdami prie tvaresnės aplinkos.

Kapus tvarkanti įmonė kompozicijas kuria tik iš natūralių medžiagų: naudoja viržius, samanas, eglių šakeles, dekoruoja sudžiovintais augalais.

Kiek pastebi R. Matulienė, bent pagrindiniai įmonės klientai arba toli gyvena ir negali aplankyti kapinių, arba prašo kapus sutvarkyti prieš Vėlines, kad galėtų tiesiog atvykti su šeima ne susierzinę, kad reikės tvarkyti ar skubėti, bet ramiai pabūti.

R. Naujalienė teigė, kad jos klientai kompozicijas užsisako iš anksto, jie laikosi visą žiemą. Kompozicijoms floristai naudoja buksmedį, daugelis jį karpo, geni namuose, floristams netgi pasiūlo šakelių. Buksmedis žalias ištisus metus, tad galima sukurti įvairių formų kompozicijų, jas papildyti, pavyzdžiui, gvazdikais.

Jei žmogus nori, kad būtų ramu iki pat pavasario, jam prašant, įdeda kelis labai natūraliai atrodančius, tačiau dirbtinius, žemės spalvos žiedus. Į kolumbariumą, kiek pastebima, žmonės atneša gėlių žiedų arba vazonėlį.

Pataria, kokių klaidų nedaryti

Kalbant apie lietuvių pamėgtus viržius, šie gali išgyventi ilgesnį laiką be priežiūros, tad svarbu pasirinkti tinkamus augalus, kapų nepaversti gėlynu. Tai ne darželis, kurį turime puoselėti, laistyti kas savaitę. Yra sukulentų, kaulenių, rudenį sodinami viržiai.

Jei viržiai sodinami vėlai, dažnai sunkiai prigyja, nespėja įsišaknyti, tad juos pakartotinai reikia sodinti pavasarį. Floristė siūlo į kapines nusinešti krepšelį krokų, tulpių svogūnėlių, anksti pavasarį pasirodys pirmieji žiedai.

R. Matulienė patarė išvengti per daug spalvų, nepersistengti su žvakių gausa, tuomet kapavietė bus paprasta, kukli, atrodys gražiai.

R. Naujalienė taip pat priminė: turime nedidelį plotelį, kompoziciją ar žvakių galime padėti kapo viduryje ar priekyje, nebūtinai uždengti paminklą. Kapo centre sudėliotos žvakės, gyvos gėlės, keli žiedai – tiek tiek ir pakanka.

Dauguma žmonių daro ir dar vieną klaidą – atneša per aukštų gėlių, kapavietė nedidelio ploto, tad 35–40 cm augalas su vazonu, geriausias variantas, kitaip kapas atrodo neskoningai.