Lietuviai ieško būdų šildytis taupiau, tačiau pamiršta apie saugumą: kelios svarbios taisyklės

„Išgyvename dujų ir šildymo kainų augimą, todėl pastaraisiais mėnesiais vidutinė oro temperatūra ne vienuose namuose dėl išteklių taupymo bus žemesnė nei praėjusiais metais. Būtent todėl dalis gyventojų ieško būdų, kaip užtikrinti papildomą šilumą namuose, pavyzdžiui, trumpam įjungdami elektrinius šildytuvus“, – sako draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.

Pasak V. Katilienės, elektriniai šildytuvai yra kompaktiškas ir lankstus patalpų šildymo būdas, tačiau jiems būtina papildoma priežiūra.

„Šildytuvus naudojame sezoniškai, tad ilgą laiką jie stovi kažkur padėti. Prieš naudojantis jais svarbu įsitikinti, kad jie yra paruošti darbui. Būtina įvertinti techninę prietaiso būklę: ar nėra akivaizdžių elektronikos pažeidimų, ar pats šildytuvas ir jo variklis nėra padengti dulkių sluoksniu, nes būtent tai yra vienas gaisro katalizatorių, galintis mažą kibirkštį paversti gaisru“, – pabrėžia draudimo bendrovės atstovė.

6 patarimai, kaip saugiai namuose naudoti elektrinį šildytuvą

1. Prietaiso vidaus ir išorės išvalymas. Elektrinio šildytuvo priežiūrą svarbu pradėti nuo jo valymo. Nešvarumus šildytuvo išorėje nesunkiai nuvalysite sausu skudurėliu, tačiau dar svarbiau apžiūrėti, ar nėra dulkių prietaiso viduje.

2. Elektros laidas – be pažeidimų. Prieš naudodami prietaisą, būtinai patikrinkite jo elektros laidą. Pirmasis požymis, rodantis, kad šildytuvo nereikėtų naudoti, yra aiškiai matomas laido izoliacijos pažeidimas. Jeigu ant jo yra kokių nors įtrūkimų, laidas yra atviras ar net įtrūkęs, jokiu būdu nejunkite jo į elektros tinklą. Pažeistas laidas ypač padidina gaisro riziką jūsų namuose, todėl prieš jį naudodami susisiekite su specialistu, kad jis laidą sutaisytų, arba įsigykite naują prietaisą, jei jo sutaisyti neįmanoma.

3. Nepalikite be priežiūros. Kaip ir bet kurį kitą elektroninį prietaisą, šildytuvo nerekomenduojama ilgam palikti be priežiūros. Tikrai nepalikite jo įjungto per naktį, nes, veikdamas keletą valandų, šildytuvas gali perkaisti ir užsidegti. Taip pat, jei ilgą laiką nebūnate kambaryje, kuriame veikia šildytuvas, būtinai jį išjunkite. Naujesniuose elektrinių šildytuvų modeliuose sumontuota sistema, kuri įvykus perkaitimui jį išjungs, tačiau senesnius modelius teks prižiūrėti patiems.

Naudojant šildytuvą, svarbu retkarčiais patikrinti, ar neįkaito šildytuvo laidas ir kištukinis lizdas. Jei jaučiate, kad jie yra įkaitę, nedelsdami prietaisą išjunkite. Tokiu atveju turėsite susisiekti su elektriku, kad jis patikrintų, ar nepažeistas kištukinis lizdas, todėl jo nenaudokite.

4. Kuo toliau nuo degių daiktų, tuo geriau. Kad šildytuvas atliktų savo funkciją ir būtų saugus, jo vieta patalpoje yra ypač svarbi. Elektrinį šildytuvą patartina pastatyti taip, kad jis būtų bent vieno metro atstumu nuo degių namų baldų, tokių kaip sofa ir lova. Tačiau ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, ar jis nestovi šalia tekstilės gaminių – užuolaidų, pledų, drabužių arba ant kilimo. Elektrinio šildytuvo paviršius gali įkaisti iki 80 laipsnių, todėl sąlytis su degiais daiktais namuose yra itin pavojingas.

Šildytuvas turi būti pastatytas ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, kad neapvirstų.

5. Naudokite tik sieninį kištukinį lizdą. Elektrinis šildytuvas sunaudoja daug energijos, todėl bus saugiau jį sujungti su sieniniu kištukiniu lizdu, o ne naudoti ilginamąjį laidą. Įvykus perkrovai ilginamasis laidas gali perkaisti, o tai didina gaisro riziką. Taip pat reikia vengti bendros namų elektros tinklo perkrovos. Jei norite šildytis elektriniu šildytuvu, tuo pačiu metu nenaudokite kitų didelės galios prietaisų, pavyzdžiui, skalbimo mašinos ar elektrinio virdulio.

6. Nedžiovinkite drabužių. Šildytuvas ne džiovintuvas, jokiu būdu ant jo nedžiovinkite drabužių ar avalynės, nes tai degios medžiagos. Be to, uždengtas audiniu variklis gali perkaisti.