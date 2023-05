Tapkite tvaresnio gyvenimo stiliaus guru su Agne Gilyte: praktiška atmintinė apie audinių subtilybes ir jų priežiūrą

Tvarią madą palaikanti nevyriausybinė organizacija „Fashion revolution“ atskleidžia, kad iki 25 proc. drabužių pramonės paliekamo anglies pėdsako susidaro būtent dėl netinkamo rūpinimosi skalbiniais. Tai ne tik trumpina drabužių ilgaamžiškumą, bet ir pridaro negrįžtamos žalos mus supančiai aplinkai.

„Mums patiems ir planetai bus naudingiau, jei kad ir po labai mažą žingsnelį, pradėsime keisti kasdienius įpročius. Pirmasis žingsnis – stebėti savo apsipirkimo, buities bei kasdienės rutinos įpročius. Svarbu naujai pažvelgti į priežiūrą, išsiaiškinti, kas iš tiesų jiems patinka ar kenkia, ir pasikliauti šiuolaikiška buitine technika“, – pataria A. Gilytė.

Medvilnė ir viskozė

Iš puikiai drėgmę sugeriančių, kūnui kvėpuoti leidžiančių, malonių vilkėti audinių paprastai siuvami marškiniai, palaidinės, suknelės, sijonai, šortai, kelnės ir švarkai. Itin kokybiška medvilnė dar ir labai ilgai tarnauja.

„Kita vertus, tai gana glamžūs audiniai, kurie ne visada pasiduoda lyginimui, ypač prižiūrint netinkamai. Viskoziniai drabužiai itin gležni, todėl nesilaikant priežiūros rekomendacijų juos lengva pažeisti. Pavyzdžiui, per ilgai džiovinant tiesioginiuose saulės spinduliuose balti, šviesūs audiniai gali pagelsti, imti dūlėti. Tuo tarpu spalvoti, ypač juodi, gali pradėti blukti, o nuo lyginimo per aukšta temperatūra gali šviesėti drabužių krašteliai“, – dalinasi A. Gilytė.

Ko nedaryti? Neskalbkite medvilnės per karštoje temperatūroje, kad neišbluktų spalvos. Priklausomai nuo drabužių užterštumo, šiems audiniams rinkitės 30–40 °C temperatūrą. Viskozės audinio skalbiant nereikėtų stipriai gręžti (optimalu – 800 apsukų per minutę), išskalbto – glamžyti, nes drėgmėje jis susilpnėja. Lygiai taip pat nepatartina elgtis, jei norite, kad drabužis lengviau lygintųsi.

Patarimas. Kai reikia tik atšviežinti nesuteptus drabužius, rinkitės AEG garų programas „ProSteam“ – per dažnas plovimas netausoja net geriausios sudėties audinių. Marškinius skalbkite ir (ar) džiovinkite konkrečiai jiems skirtomis programomis, gležnus audinius – programomis „Delicates“. O nedideliam kiekiui medvilninių ar viskozinių skalbinių pravers „EasyIron“ funkcionalumas su lengvo lyginimo efektu. Džiaukite marškinius, sukneles, kelnes ant pakabo – taip neliks kabėjimo ant džiovyklės ar segtukų žymių, išlaikysite drabužių formas.

Vilna, megztas audinys

Dažniausi drabužio tipai – megztiniai, liemenės, sijonai, kelnės, šalikai ir kiti aksesuarai. Neretai pasitaiko iš šių audinių pagamintų termorūbų.

„Vilnoniai arba su kašmyru, medvilne, kitais pluoštais maišyti audiniai sugeria ir išgarina drėgmę, leidžia odai kvėpuoti. Palaikydami pastovią kūno temperatūrą, šildo žiemą ir vėsina vasarą. Vilna turi antibakterinių savybių, ne taip greitai prisigeria prakaito kvapo, taigi skalbti bei valyti reikia rečiau. Tačiau kartais ji linkusi trauktis, veltis, glamžytis“, – vilnonių, megztų audinių savybes ir priežiūros iššūkius komentuoja A. Gilytė.

Ko nedaryti? Neapsisunkinkite vietoj automatinio skalbimo skalbdami rankomis, jei prietaisas turi specialią vilnos programą. Taip pat nebegalvokite, kad audinio negalima gręžti bei džiovinti džiovyklėse – technologijos kuriamos taip, kad saugotų audinius, o ne juos gadintų. Tačiau venkite per karšto – daugiau nei 30 °C temperatūros – vandens, antraip vilna susivels, susitrauks, ir nerūpestingo lyginimo.

Patarimas. Atšviežinkite vilnonius ar megztus audinius su AEG garų programomis „ProSteam“, rinkitės vilnos skalbimo ir (ar) džiovinimo programas. Naujosiose džiovyklėse su specialaus rašto būgnu „Care“ skalbiniai saugiai priglus prie sienelių, dėl švelnių judesių ir pritaikytos temperatūros nepraras formos ir minkštumo – visai kaip džiovinant natūraliai patiesus. Panašiai veikia ir džiovinimo technologija „AbsoluteCare®“. Lyginant megztą gaminį po skalbimo ir džiovinimo horizontaliai jis mažiau pūkuosis ir tarnaus ilgiau.

Linas

Marškiniams, kelnėms, šortams, suknelėms gaminti naudojamas audinys yra tvirtas ir atsparus trinčiai, natūralus glamžymasis prideda drabužiui stilingo autentiškumo.

„Be to, linas turi antialerginių savybių ir apsaugo nuo ultravioletinių saulės spindulių, greitai drėksta ir džiūsta. Jis šildo kūną, kai šalta, ir vėsina, jei lauke karščiau. Tuo tarpu kietėjimas, traukimasis, blukimas – vieni didžiausių lino priežiūros iššūkių. O kai kuriuos per daug raukšlių gali erzinti“, – lino pliusus ir minusus pabrėžia A. Gilytė.

Ko nedaryti? Neskalbkite aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje. Neperkraukite būgno, jei skalbiate automatiškai, nes tai trukdo audiniui judėti ir jis susiglamžo arba tampa dryžuotas. Neperdžiovinkite – lininius drabužius iš džiovyklės reikia išimti ne visai sausus.

Patarimas. Rinkitės išskirtinai linui skirtas AEG skalbimo ir džiovinimo programas, garų programas „ProSteam“, džiovinimo technologiją „AbsoluteCare®“. Niekada nenaudokite baliklio, nes pastarasis suardo audinio pluoštus. Ir geriau mažiau skalbiklio nei jo padauginti.

Trikotažas

Dažniausiai trikotažiniai būna marškinėliai bei džemperiai: kone idealiai sugeriantys ir išgarinantys drėgmę, leidžiantys kūnui kvėpuoti. Pasak A. Gilytės, tai praktiškas ir pakankamai nereiklus audinys, tačiau dėmesio jam irgi reikia.

Ko nedaryti? Negręžkite per didelėmis – daugiau nei 800 sūkių per minutę – apsukomis, nesirinkite netinkamos programos ir neprikraukite į būgną per daug skalbinių.

Patarimas. Skalbkite ir (ar) džiovinkite su AEG garų programomis „ProSteam“, lengvo lyginimo programomis „EasyIron“, gležnų audinių programomis „Delicates“. Išmanieji AEG prietaisai suderinami su drabužių priežiūros programėle, kuri turi etikečių žinyną – pasirinkus visus etiketėje pavaizduotus priežiūros simbolius, jis pateiks optimalią skalbimo bei džiovinimo programą konkrečiam drabužiui. O džiauti drėgnus marškinėlius geriausia ant pakabo – taip neliks kabėjimo ant džiovyklės ar segtukų žymių, išlaikysite drabužių formas.

Mišrios sudėties audiniai

Skirtingų audinių (pavyzdžiui, viskozės, nailono ir elastano) miksas būdingas marškiniams, suknelėms, kelnėms, šortams, palaidinėms.

„Neretai prisireikia vienu metu skalbti ne tik mišrios sudėties, bet ir nevienodų audinių drabužius – tarkime, viskozinius su lininiais ir medvilniniais. Bet kuriuo atveju užtrunkama daiktus rūšiuojant ir sekant priežiūros etiketes, kyla dilema, kokia skalbimo ir džiovinimo programa visiems tinkamiausia“, – dar vienos skalbinių kategorijos iššūkius mini A. Gilytė.

Ko nedaryti? Neskalbkite per aukštoje (daugiau nei 30–40 °C) temperatūroje, nes sumiksuoti drabužiai gali susitraukti, neatskyrus spalvų – dar ir nusidažyti. Parinkus netinkamą skalbimo ir džiovinimo programą, audiniai išsiskalbs ir džius netolygiai.

Patarimas. Rinkitės kasdieniams mišriems rūbams skirtą AEG programą „MixWash“, o džiovinkite su jiems subalansuota programa „MixDry“. Džiovindami tiek mišrius, tiek gryno audinio drabužius automatinėje džiovyklėje, visuomet atkreipkite dėmesį į jo priežiūros etiketės nurodymus. Jei dėl ypatingos audinio sudėties ar apdirbimo gamintojas draudžia drabužius džiovinti džiovyklėje, to daryti nederėtų – kitu atveju savo pamėgtus gaminius galite pažeisti nepataisomai.

Belieka keliauti prie drabužinės ir pašnibždėti jos turiniui nuo šiol skirti daugiau dėmesio – juk ką tik iš naujo susipažinote su audinių subtilybėmis, padėsiančiomis pažadą įgyvendinti praktiškai. Nepamirškite vadovautis gairėmis rūbų etiketėse bei naudojamų prietaisų instrukcijomis su išsamiais rekomenduojamų programų ir funkcijų aprašymais. Netruksite įsitikinti, kad tapti drabužių priežiūros guru ir susikurti tvarų gyvenimo stilių – įveikiama misija.