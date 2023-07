Tobulas pasimatymas – tiesiog jūsų kieme: kaip sukurti romantišką aplinką ir nustebinti mylimą žmogų

Toks sprendimas teikia dvigubą naudą: jūs ne tik sutaupysite, bet ir gerokai pamaloninsite partnerį. Jauki, jūsų pačių paruošta pasimatymo erdvė ir pagaminta vakarienė taps pačia geriausia staigmena mylimam žmogui. Žinoma, ne bėda, jei nuosavo kiemo neturite – romantišką aplinką galima susikurti ne tik erdvioje terasoje ar sode, bet ir mažyčiame daugiabučio balkone ar ant stogo, o jums prireiks vos kelių daiktų bei detalių.

Skaniausias maistas – tiesiai ant stalo

Klausimas, kuo pavaišinti antrą pusę arba naują simpatiją gali gerokai susukti galvą. Nesijaudinkite, nes idėjų toli ieškoti nereikia – vasarą nėra nieko geriau nei grilyje paruoštas maistas. Tai šiais laikais toli gražu nėra tik mėsos patiekalai: ant grilio galima paruošti valgius ne tik tiems, kurie valgo mėsą, bet vegetarams bei veganams.

Kaip išsirinkti kokybišką lauko grilių, kurio naudojimas būtų paprastas, patogus, o prieš antrą pusę nereiktų raudonuoti? Tai gali būti nelengva užduotis, nes jų pasirinkimas – didžiulis. Apsisprendimą gali palengvinti savo poreikių ir galimybių išsigryninimas bei žinojimas, kokiomis savybėmis pasižymi skirtingi griliai.

Prekybos centro internete „Varlė.lt“ specialistas Aivaras Saniukas pasakoja, kad vienas populiariausių ir žinomiausių tipų – anglinis grilis, kurio naudojimo privalumas – intensyviu, dūminiu skoniu pasižymintis maistas. Vis tik visas pasiruošimas gaminimui trunka ilgiau nei naudojant kitus lauko grilius. Pavyzdžiui, dujinis grilis užkaista per 10 minučių, tad vakarienę paruoštumėte kur kas greičiau. Be to, dujiniai griliai yra paprasčiau naudojami ir švaresni nei angliniai – nereikia nuolat valyti pelenų ir apsirūpinti medžio anglimi ar anglių briketais, tad daugiau laiko galėsite skirti jausmams, o ne buičiai.

Tiems, kurie nėra linkę greitai apsispręsti, kokį patiekalą norės ruošti, puikiai tiks daugiafunkciniai dujiniai griliai: juose maistą galima gaminti keliais skirtingais būdais – kepti, skrudinti, virti, troškinti ir rūkyti. Beje, taip ruošti maistą galima ir dalyje anglinių grilių.

„Dar daugiau galimybių siūlo Kamado tipo kepsninės. Dėl labai tiksliai reguliuojamo oro srauto bei temperatūros jose galima gaminti pačius įvairiausius patiekalus – kepti picą, blynus, duoną, gaminti plovą, rūkyti mėsą, paukštieną ir žuvį, tad galėsite neriboti savo fantazijos. Šios daugiafunkcinės kepsninės dažniausiai yra gaminamos iš karščiui atsparios keramikos, kuri leidžia ilgai išsaugoti karštį ir pasiekti iki 400 °C kepimo temperatūrą. Kamado kepsninių kūrenimui naudojama anglis, o nesudėtingus patiekalus čia kepti galima jau po 10 min“, – pasakoja A.Saniukas.

Lauko grilio priedai užtikrina gaminimo malonumą ir patogumą

Dar daugiau galimybių pamaloninti ir nustebinti partnerį suteikia papildomi grilių priedai. Aivaras Saniukas išskiria du priedus, atveriančius gerokai platesnes lauko grilių naudojimo galimybes. Pirmasis – tai 2-jų zonų kepimo sistema, kai žemesniame lygmenyje, tiesioginėje kaitroje dažniausiai kepama mėsa, viršutiniame lygmenyje netiesioginėje kaitroje kepami kiti produktai, dažniausiai – daržovės ir grybai.

Dar daugiau patiekalų ruošimo galimybių atveria papildomos lygaus paviršiaus grotelės, ant kurių galima kepti tokius patiekalus kaip kiaušinienė ar blynai. Trokštantiems savarankiškai išsikepti picą traškiu padu, būtinas kepimo – dar kitaip vadinamas picos – akmuo.

Pasirūpinkite aplinka: bus ir jauku, ir patogu

Kitas svarbus žingsnis – kokybiški, patogūs ir stilingi baldai, kurie tarnaus tikrai ne vienos vakarienės metu, o kelis ar kelias dešimtis sezonų. Dėl šios priežasties rekomenduojama rinktis baldus, kurie atsparūs lietuviškos vasaros klimato reiškiniams – tiek liūtims, tiek aukštai temperatūrai. Nors daugiausiai jaukumo jūsų erdvei suteiktų mediniai baldai, jie saulės atokaitoje gali imti skilinėti. Baldus stipriai veikia ir drėgmė, kuri gali paskatinti puvimo procesus. Patvariausi – iš metalo pagaminti lauko baldai. Jie ne tik mažai paveikūs įvairioms oro sąlygoms, bet ir itin ilgaamžiai.

Vietoj stalo bei kėdžių galima rinktis ir mažiau įpareigojančius, tačiau taip pat komfortiškus variantus – sėdmaišius, lauko lovas ar gultus. Jei labiausiai vilioja patogūs sėdmaišiai, vertėtų atkreipti dėmesį į odos arba odos pakaitalo gaminius. Tokius sėdmaišius labai paprasta valyti: kartais tiesiog užtenka nušluostyti drėgna servetėle, tad galėsite nesibaiminti – maži incidentai vakarienės metu baldo nepažeis.

Neprašausite pasirinkę ir lauko lovą: vakare susiglaudus su mylimu žmogumi galėsite stebėti žvaigždes, o dieną ją naudoti deginimosi seansui ar tiesiog poilsiui gryname ore. Universalumu nenusileidžia ir lauko gultas – reguliuojamas atlošas leidžia jį naudoti ir poilsiui dieną, ir deginimuisi, ir pramogai vakare.

Tiesa, skirtingoms erdvėms tinka skirtingi lauko baldai. Pavyzdžiui, ankštą balkoną ar terasą apstačius dideliais baldais, ir taip maža erdvė susitrauks dar labiau. Mažesnėms erdvėms rekomenduojama rinktis smulkesnius baldus – nedidelius kavos staliukus ir kėdes. Balkonuose puikiai įsikomponuoja ir pakabinami krėslai – jie neužima itin daug vietos ir neužkemša bendros erdvės.

Baldų, kuriais galima apstatyti dideles erdves, pasirinkimas kur kas platesnis: jas galima dekoruoti kampinėmis sofomis, foteliais, stalais. Beje, erdviose terasose galima statyti ne tik pavienius baldus, bet ir jų komplektus, susidedančius iš daugiau elementų.

Dar daugiau jaukumo jūsų erdvei suteiks girliandos ar LED juostos – vasarą jos atrodo taip pat įspūdingai, kaip ir per žiemos šventes bei padeda sukurti itin jaukią atmosferą. Svarbu pasirinkti tokias elektrines girliandas ir LED juostas, kurios yra tinkamos naudoti lauke. Jos turi būti atsparios drėgmei ir kitiems išorinės aplinkos veiksniams. Visa kita priklauso nuo jūsų skonio ir poreikių: tiek kalėdinės girliandos, tiek LED juostos gali būti pačių įvairiausių spalvų ir tonų: margos, vienspalvės, šiltų, šaltų arba neutralių tonų.