Kaprizingi ir trumpaamžiai: 9 augalai, kurių namuose geriau neauginti

9 augalai, kurie nemėgsta augti patalpose. Jei kambarinis augalas dėl kokių nors priežasčių neatrodo gerai, kartais geriau nekentėti ir jį išmesti. Apie tai rašo „SouthernLiving“.

Gardenijos

Gardenijoms reikia daug šviesos ir drėgmės. Šiltuose namuose jos taip pat linkusios į voratinklines erkes, miltliges ir baltasparnius. Geriausia jas auginti sode, kur jos turi kur kas daugiau galimybių vešėti.

Chrizantemos

Jos žydi tik kartą per metus, todėl nieko nelaimėsite, jei jas įnešite į patalpą. Be to, kai žydi, tai nėra pats gražiausias augalas, todėl taupykite savo ribotą patalpų erdvę patrauklesniems augalams.

Rožės

Kad rožės žydėtų, joms reikia šešių-aštuonių valandų tiesioginių saulės spindulių, o to dauguma iš mūsų negali užtikrinti patalpoje.

Miniatiūrinės, o ne krūminės rožės turi daugiau šansų gerai augti, tačiau vis tiek gali būti sudėtinga, nes joms reikia šiltų dienų, vėsių naktų ir jokio skersvėjo. Be to, patalpose jos jautrios amarams ir voratinklinėms erkėms.

Levandos

Kad levandos gerai augtų, joms reikia 6 ar daugiau valandų tiesioginių saulės spindulių. Levandos retai žydi patalpose, todėl negalėsite mėgautis jų kvapniais žiedais, kurie yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl auginame šį augalą.

Rozmarinas

Kaip ir levandoms, rozmarinui reikia daug tiesioginių saulės spindulių, kad klestėtų. Sėkmingam auginimui kambaryje reikia šviesios palangės ir nuolat stebėti dirvožemio drėgmės lygį. Jis mėgsta sausumą, tačiau vazonėliuose auginami rozmarinai dažnai per greitai išdžiūsta patalpoje ir pradeda mesti lapus.

Kaktusai

Šie augalai laikomi mažai priežiūros reikalaujančiais augalais, nes jie kaupia vandenį lapuose ir stiebuose, todėl jų nereikia dažnai laistyti. Tačiau daugumai kaktusų reikia 6 ar daugiau valandų tiesioginių saulės spindulių, o jų negaudami jie neauga, o kartais ima vysti.

Daugelio rūšių kaktusų aštrūs dygliukai taip pat nėra ideali vieta prie smalsių vaikų ir naminių gyvūnų. Be to, jie auga lėtai, todėl įsigytas dydis jums liks ilgus metus.

Filodendrai

Filodendrus labai lengva auginti. Jie gražūs, ištvermingi ir greitai auga. Tačiau maždaug po dvejų metų augalas gali tapti per platus ir išsikerojęs jūsų namams. Jis greitai gali pasiekti daugiau nei 2 metrų aukštį ir plotį.

„Nephrolepis boston“ papartis

Šiems paparčiams reikia ryškios šviesos ir didelės drėgmės, todėl namuose jie paprastai gerai nesiveisia. Be to, jie nemėgsta skersvėjų ir mėgsta nuolatinę drėgmę, todėl jiems reikia nuolatinio dėmesio.

Hortenzijos

Nors kartais kaip kambarinis augalas jos dovanojamos vazonuose, hortenzijos paprastai skirtos trumpalaikiam naudojimui. Taip yra todėl, kad jas sunku laikyti patalpoje, nes jos mėgsta vėsesnę temperatūrą ir didelę drėgmę. Joms taip pat reikia ramybės periodo, kaip ir auginamoms lauke.

Šaltinis – unian.net