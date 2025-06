Būsto remontas: ekspertas pataria, kaip išvengti nuostolių ir erzinančių konfliktų su kaimynais

Pirmiausia, prieš pradedant remontą svarbu apsibrėžti darbų apimtį. Jei planuojate tik kosmetinį atnaujinimą – sienų dažymą, grindų keitimą, ar santechnikos atnaujinimą – oficialių leidimų nereikia ir galite kibti į darbus. O tam, kad darbai vyktų sklandžiai ir būtumėte apsaugoti nuo neplanuotų nuostolių – būtina apsvarstyti ir įvairias draudimo paslaugų galimybes.

Santechnikos remontas – didelė grėsmė kaimynams

Vandentiekio sistemų keitimas – vienas rizikingiausių namų atnaujinimo darbų. Net ir nedidelė klaida, pavyzdžiui, netiksliai sujungti vamzdžiai, gali lemti rimtą vandens nutekėjimą, kuris daro žalą ne tik jūsų, bet ir kaimynų turtui.

„Balcia Insurance SE“ Lietuvos filialo žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė atkreipia dėmesį, kad išsiliejusio vandens padaryta žala yra viena finansiškai skaudžiausių būsto draudimo išmokų priežasčių Lietuvoje.

„Reikšminga būsto žalų dalis yra susijusi būtent su vandens nutekėjimu. Tiesa, daugiausiai atvejų fiksuojama dėl pasenusių vamzdžių trūkimų, tačiau nemaža dalis vandentiekio gedimų įvyksta būtent remonto metu. Ypač didelė rizika kyla tuomet, kai gyventojai savarankiškai imasi keisti vandentiekio mazgus daugiabučiuose“, – sako ekspertė.

Anot jos, praėjusiais metais viename sostinės daugiabutyje dėl netinkamai atliktų santechnikos darbų buvo užlieti 2 butai skirtinguose aukštuose, o nuostoliai viršijo 10 tūkst. eurų. Tad prieš pradedant santechnikos darbus rekomenduojama įsirengti vandens nuotėkio jutiklius, kurie galėtų iš karto signalizuoti apie problemą. Santechnikos darbai reikalauja nemažai žinių ir įgūdžių, tad specialistai pataria šiuos darbus patikėti srities profesionalams.

V. Bužokaitė priduria, jog taip pat patartina iš anksto informuoti kaimynus apie planuojamus darbus bei jų metu nepalikti namų be priežiūros – nuolatinis darbų stebėjimas leidžia iš karto pastebėti ir sustabdyti kelią nelaimingam atsitikimui.

Gali sukelti ir gaisrą

Būsto remonto metu gyventojai neretai renkasi atlikti ir elektros instaliacijos atnaujinimo, papildomų jungčių ir apšvietimo taškų įrengimo ar išmaniųjų sprendimų diegimo darbus.

Ekspertai sutaria, jog ypač svarbu laikytis saugumo atliekant šiuos atnaujinimus, kadangi nekokybiškai atliekami elektros darbai gali sukelti ne tik trumpojo jungimo pavojų, bet ir gaisrą, o netinkamai įrengti elektros taškai tampa potencialiu gaisro židiniu.

„Elektros instaliacijos darbai yra ypatingai pavojingi, nes pasekmės gali būti katastrofiškos visam pastatui. Be to, elektros gedimai ir trikdžiai remonto metu gali sukelti elektros įtampos šuolius visame name, pažeisdami kitų gyventojų elektroninius prietaisus“, – pabrėžia V. Bužokaitė.

Jei nusprendėte elektros instaliacijos darbus atlikti patys, prieš pradedant remontą verta patikrinti elektros instaliacijos būklę. Šiuolaikinės elektros apsaugos sistemos – automatiniai išjungikliai, srovės nuotėkio relės ir viršįtampių ribotuvai – taip pat gali padėti ženkliai sumažinti riziką.

Ką svarbu žinoti atliekant kapitalinį remontą

Kai kurie gyventojai planuodami remonto darbus nusprendžia keisti buto išplanavimą ir, pavyzdžiui, sujungti svetainę su virtuve. Svarbu atminti, kad sienos, pertvaros griovimas ar naujų angų formavimas yra rizikingas bei tam tikrais atvejais laikomas kapitaliniu remontu, todėl reikalauja statybos darbų leidimo.

V.Bužokaitė atkreipia dėmesį, jog atliekant kapitalinį remontą svarbu atsakingai pasirinkti specialistus, kurie rūpinsis darbų atlikimu – jų padaryta žala bus atlyginta tuo atveju, jei specialistai bus apsidraudę verslo civilinės atsakomybės draudimu.

Taip pat svarbu paminėti, kad atliekant statybos darbus, kuriems reikalingas statybų leidimas būtina apsidrausti ir privalomuoju statybų draudimu, kuris apimtų tiek turto ir civilinės atsakomybės rizikas. Ekspertė pastebi, jog būsto draudimas tokių žalų neapima.

Bendrai, patartina periodiškai stebėti renovuojamų bei aplinkinių sienų ir lubų būklę remonto metu – atsiradę įtrūkimai gali būti pirmasis ženklas, kad pažeidžiamos pastato konstrukcijos. Atsakingas požiūris į konstrukcijų keitimą gali apsaugoti jūsų ir kaimynų turtą.

Pasirūpinkite tinkamu draudimu

Renovuojant būstą netikėtumų gali pasitaikyti bet kada, todėl tinkamai parinkta draudimo apsauga yra svarbi apsaugos priemonė atliekant paprastojo remonto darbus.

„Rinkoje siūlome būsto draudimą su kone mažiausiai išlygų, jis apima ne tik turto, bet ir civilinės atsakomybės draudimą. Tai ypač aktualu remonto metu, kai rizika padaryti žalą savo ar kaimynų turtui išauga kelis kartus. Dažnai pasitaiko atvejų, kai žmonės įsigyja draudimą nepasitikrinę, ar jis apima svarbiausias rizikas – tokias kaip gaisras, užliejimas, vagystė ar kiti pavojai, ar nežinodami, jog kapitalinio remonto metu draudimo sąlygos gali keistis. Todėl būtinai tai padarykite prieš renkantis draudimo paketą“, – dalijasi V.Bužokaitė.

Ekspertės teigimu, ypač svarbu tinkamai įvertinti reikalingą civilinės atsakomybės draudimo sumą.

„Gyvenant daugiabutyje, vertėtų atsižvelgti, kuriame aukšte gyvenate – tai gali padėti nuspręsti, kokios draudimo sumos jums reikėtų. Pavyzdžiui, jeigu gyvenate penktame aukšte, rekomenduojama draudimo suma siekia apie 17,5 tūkst. eurų, nes vieno aukšto užliejimo žala gali siekti apie 3,5 tūkst. eurų. Be to, patartina atsižvelgti, ar žemiau nėra komercinių patalpų – tokiu atveju reikėtų didesnės draudimo sumos“, – pataria ekspertė.

Prieš pradedant remonto darbus, rekomenduojama pasitarti su draudimo specialistu – jis padės pasirinkti tinkamiausią draudimo apsaugą, įsitikinti, kad įtrauktos visos svarbiausios rizikos, ir aiškiai suprasti, kokiais atvejais žala bus atlyginta.