11 daiktų, kurie pakeis kiekvieną lauko erdvę: išsirinkite bent tris

Prekybos tinklo „Senukai“ atstovas Kęstutis Blazgys pastebi, kad šiltasis sezonas visuomet išsiskiria didesniu susidomėjimu prekėmis, skirtomis laisvalaikiui lauke.

„Pirkėjai vis dažniau ieško sprendimų, leidžiančių susikurti komfortišką ir estetišką aplinką savo kieme ar terasoje. Šiuo sezonu itin išauga lauko baldų, augalų, jaukią atmosferą kuriančių aksesuarų pardavimai“, – sako jis.

Komanda pristato 11 nepakeičiamų dalykų, kuriais ir patys pasirūpino šį sezoną, kad lauko erdvė virstų tikra poilsio oaze.

Tai privalote turėti savo kieme ar balkone

1. Patogūs lauko baldai. Investuokite į savo ir savo šeimos komfortą tinkamai pasirinkdami lauko baldus. Juk vasarą norisi kuo daugiau laiko leisti gryname ore: gerti rytinę kavą, mėgautis savaitgalio pusryčiais, pietumis ar šeimos vakarienėmis namų terasoje. Renkantis baldus savo lauko erdvei, svarbiausia atkreipti dėmesį į tris kriterijus: atsparumą oro sąlygoms, patogumą ir funkcionalumą. Patartina rinktis baldus su nuimamais užvalkalais – juos galėsite lengvai skalbti.

2. Apsauga nuo saulės. Kaitriomis vasaros dienomis lauko erdvėje labai svarbu susikurti pavėsį. Tam puikiai tinka ir lauko skėtis ar pavėsinė. Jei erdvė didesnė – galbūt verta įsigyti markizes ar specialią uždangą nuo saulės.

3. Grilis – skaniausioms vasaros vakarienėms. Ant laužo ruošti kepsniai ir šašlykai – neatsiejama lietuviškos vasaros dalis. Tad jeigu norite skaniausius patiekalus gamintis namuose, kepsninė vienareikšmiškai taps svarbiausiu jūsų lauko erdvės atributu. Renkantis kepsninę, nepamirškite ir svarbiausių priedų: grotelių, jų šepetėlio, maistinio termometro, pjaustymo lentos, žnyplių.

4. Apšvietimas. Vasaros vakarai ilgi, todėl verta pasirūpinti lauko šviesos šaltiniais, kurie padės mėgautis lauko malonumais net ir po saulėlydžio. Praktiškiausias pasirinkimas – saulės baterijomis įkraunami šviestuvai ar LED lempučių girliandos.

5. Lauko baseinas. Net jei kieme neturite daug vietos, nedidelis pripučiamas baseinas gali tapti kaitrios dienos pažiba, ypač jeigu turite vaikų. Žinoma, galima rinktis ir didelius, suaugusiems pritaikytus pripučiamų baseinų modelius, o jeigu norite ilgalaikio sprendimo – verta pamąstyti apie karkasinius baseinus.

6. Batutai. Tai ne tik vaikų džiaugsmas, bet ir puikus būdas visai šeimai aktyviai leisti laiką lauke. Jei turite kiemą, batutas gali tapti smagia vasaros pramoga, lavinančia pusiausvyrą, ištvermę ir koordinaciją. Renkantis batutą, svarbu atkreipti dėmesį į jo dydį, apsauginį tinklą, konstrukcijos stabilumą ir maksimalų pramogautojų svorį.

7. Hamakai. Jie yra idealus pasirinkimas tiems, kurie ieško poilsio ir ramybės savo kieme ar sode. Jis puikiai tinka snausti pavėsyje, skaityti knygą ar tiesiog mėgautis gamta. Hamakai gali būti tvirtinami tarp medžių, jei jų nėra – galima rinktis specialų stovą turintį modelį. O dėl didesnio komforto – pasirūpinkite ir minkšta pagalvėle ar lengvu pledu.

8. Belaidė kolonėlė. Užtenka vienos mažos belaidės kolonėlės, kad sukurtumėte vakarėlio ar poilsio nuotaiką savo lauko erdvėje. Svarbiausi kriterijai – „Bluetooth“ ryšys, kad kolonėlę galėtumėte patogiai valdyti savo telefone.

9. Šildytuvai. Ilgėjančiais vasaros vakarais norisi jaukumo net ir vėsesniu oru, todėl infraraudonųjų spindulių šildytuvas gali tapti nepakeičiamu terasos ar sodo atributu. Šis įrenginys skleidžia malonią šilumą, nesausindamas oro, be to, jis šildo šalia esančius objektus ir žmones, o ne orą, tad šiluma išlieka ilgiau.

10. Augalai: grožis ir nauda. Lauko erdvė be augalų – tarsi namai be paveikslų. Gėlių vazonai papuoš bet kurią terasą bei sukurs malonią žaliąją oazę jūsų lauko erdvėje. Be to, nepamirškite, kad taip pat galite užsiauginti ir prieskoninių žolelių – jos ne tik gražiai atrodo, bet ir paskanins bet kurį jūsų patiekalą.

11. Apsauga nuo vabzdžių. Uodai, musės ir kiti vabzdžiai gali greitai sugadinti net ir patį gražiausią vakarą, tad verta iš anksto pasirūpinti apsaugos priemonėmis: tinkleliais, purškikliais ar specialiais vabzdžius atbaidančiais aparatais. Beje, ar žinojote, kad levandos taip pat padeda atbaidyti vabzdžius?