Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
BūstasPasidaryk pats

Naujas Panevėžio parkas slepia tai, ko dar nematė joks miestas Lietuvoje

2025 m. rugpjūčio 9 d. 11:35
Lrytas.lt
Skaistakalnio parkas – tai ne tik atnaujinta žalioji zona pačiame miesto centre, bet ir ilgametę istoriją turinti erdvė, kuri šiandien atgimė naujam gyvenimui.
Daugiau nuotraukų (8)
Jis išsiskiria tuo, kad atnaujinant buvo išlaikytas natūralus kraštovaizdis – vietos reljefas, medžiai, upės vingiai. Tai parkas, kuriame kiekvienas žingsnis leidžia pajusti ryšį su gamta, o kartu – su miesto širdimi.
Šis parkas ypatingas tuo, kad čia atsirado erdvės ne tik poilsiui ar pasivaikščiojimams, bet ir kūrybai, mokymuisi, susitikimams.
Kūrybiškumo centras „Pragiedruliai“ – tai vieta, kuri kasdien įprasmina parką kaip bendruomenės susibūrimo tašką. Tai gyvas pavyzdys, kaip žalioji erdvė gali auginti ne tik medžius, bet ir idėjas, santykius bei miestui svarbią kultūrą.
Skaistakalnio parkas – tai įrodymas, kad žalias miestas yra ne tik estetikos klausimas.
Tai sprendimas, kuris atspindi pagarbą aplinkai, žmonėms ir ateities kartoms.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Atsisiųsti gražiausių vietų žemėlapį
SkaistakalnisparkasPanevėžio miesto savivaldybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.