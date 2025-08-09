Naujas Panevėžio parkas slepia tai, ko dar nematė joks miestas Lietuvoje

Jis išsiskiria tuo, kad atnaujinant buvo išlaikytas natūralus kraštovaizdis – vietos reljefas, medžiai, upės vingiai. Tai parkas, kuriame kiekvienas žingsnis leidžia pajusti ryšį su gamta, o kartu – su miesto širdimi.
Šis parkas ypatingas tuo, kad čia atsirado erdvės ne tik poilsiui ar pasivaikščiojimams, bet ir kūrybai, mokymuisi, susitikimams.
Kūrybiškumo centras „Pragiedruliai“ – tai vieta, kuri kasdien įprasmina parką kaip bendruomenės susibūrimo tašką. Tai gyvas pavyzdys, kaip žalioji erdvė gali auginti ne tik medžius, bet ir idėjas, santykius bei miestui svarbią kultūrą.
Skaistakalnio parkas – tai įrodymas, kad žalias miestas yra ne tik estetikos klausimas.
Tai sprendimas, kuris atspindi pagarbą aplinkai, žmonėms ir ateities kartoms.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Skaistakalnis parkas Panevėžio miesto savivaldybė
