Sodininkai įspėja: jei po šio termino toliau tręšite kopūstus – jie supus

„Jei auginate baltus gūžinius kopūstus ilgam laikymui, paskutinį kartą azoto trąšas įterpkite ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki derliaus nuėmimo“, – įspėjo daržininkai.
Formuojantis gūžėms, augalus reikia tręšti kalio trąšomis. Tai padeda sumažinti nitratų kiekį. Tinka monofosfatas arba kalio sulfatas (15–20 g/kv. m) ir kalio humatas. Kalio trąšos gerina gūžės formavimąsi ir padeda geriau įsisavinti azotą.
Svarbu neperlaistyti dirvos, nes drėgmės perteklius skatina nitratų kaupimąsi.
Norint pagerinti derliaus kokybę, paskutinį kartą kopūstus tręšti reikia ne vėliau kaip 45–50 dienų iki derliaus nuėmimo. Vėliau, jei oras sausas, geriau apsiriboti laistymu.
Rudenį augalams jau nereikia augimo stimuliacijos, nes trąšų perteklius gali tik pabloginti gūžių laikymą ir padaryti jas labiau pažeidžiamas ligoms.
Šaltinis: gordonua.com