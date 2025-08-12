Gėlynai, kurie neblėsta: Ignalinos eksperimentas pavergė gyventojų širdis

„Šis sprendimas man buvo itin džiugus – buvau pakviesta parengti daugiamečių augalų kompozicijas daugiau nei dvidešimčiai miesto erdvių“, – pasakoja kraštovaizdžio specialistė Inga Šidlauskienė. – Iki tol šios vietos buvo apsodinamos vienmetėmis gėlėmis, tačiau pasirinkus daugiamečius augalus, atsirado galimybė kurti ilgalaikį, išliekantį grožį.“
Pagrindiniuose miesto gėlynuose Inga pasirinko rožes kaip akcentinius augalus: „Rožės tapo ne tik kompoziciniu centru, bet ir nulėmė visą spalvinę gamą bei kitų lydinčių augalų – dekoratyvinių žolių, svogūninių ir daugiamečių gėlių – pasirinkimą.“
Konkursui specialistė pateikė tris skirtingose miesto vietose įgyvendintas želdynų grupes: du gėlynus prie savivaldybės administracijos pastato, kompozicijas stoties zonoje ir želdynus skvere. Nors kiekvienas iš jų pasižymi savita spalvine gama bei augalų sudėtimi, visus projektus vienija aiški filosofija – derėjimas su urbanistine aplinka, ilgaamžiškumas, sezoniškas dekoratyvumas ir lengva priežiūra.
Pasak kraštovaizdžio specialistės, net ir esant ribotam savivaldybės biudžetui, atsiranda galimybių želdynus kas kelerius metus papildyti vienmetėmis gėlėmis – pavyzdžiui, gauromis ar patagoninėmis verbenomis. Be to, kuriamos sezoninės vazonų kompozicijos, kurios dar labiau sustiprina bendrą miesto estetinį vaizdą.
„Ypatingą vertę želdynams suteikė tai, kad augalus sodino patys miesto gyventojai – savanoriai. Tokia iniciatyva ne tik puošia Ignaliną, bet ir skatina bendruomeniškumą bei rūpestį savo aplinka“, – pabrėžė I. Šidlauskienė.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
