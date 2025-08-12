Žinios, kurios šviečia.
Gėlynai, kurie neblėsta: Ignalinos eksperimentas pavergė gyventojų širdis

2025 m. rugpjūčio 12 d. 11:45
Lrytas.lt
Ignalina atsigręžė į tvaresnį miesto apželdinimą – jau kelerius metus miesto erdves puošia nebe vienmečiai augalai, o kruopščiai parinkti daugiamečiai želdiniai. Pokytis prasidėjo 2020 m. rudenį, kai Ignalinos rajono savivaldybės administracija priėmė sprendimą keisti nusistovėjusią praktiką ir nuo 2021 m. atsisakyti kasmet keičiamų vienmečių gėlių.
„Šis sprendimas man buvo itin džiugus – buvau pakviesta parengti daugiamečių augalų kompozicijas daugiau nei dvidešimčiai miesto erdvių“, – pasakoja kraštovaizdžio specialistė Inga Šidlauskienė. – Iki tol šios vietos buvo apsodinamos vienmetėmis gėlėmis, tačiau pasirinkus daugiamečius augalus, atsirado galimybė kurti ilgalaikį, išliekantį grožį.“
Pagrindiniuose miesto gėlynuose Inga pasirinko rožes kaip akcentinius augalus: „Rožės tapo ne tik kompoziciniu centru, bet ir nulėmė visą spalvinę gamą bei kitų lydinčių augalų – dekoratyvinių žolių, svogūninių ir daugiamečių gėlių – pasirinkimą.“
Konkursui specialistė pateikė tris skirtingose miesto vietose įgyvendintas želdynų grupes: du gėlynus prie savivaldybės administracijos pastato, kompozicijas stoties zonoje ir želdynus skvere. Nors kiekvienas iš jų pasižymi savita spalvine gama bei augalų sudėtimi, visus projektus vienija aiški filosofija – derėjimas su urbanistine aplinka, ilgaamžiškumas, sezoniškas dekoratyvumas ir lengva priežiūra.
Pasak kraštovaizdžio specialistės, net ir esant ribotam savivaldybės biudžetui, atsiranda galimybių želdynus kas kelerius metus papildyti vienmetėmis gėlėmis – pavyzdžiui, gauromis ar patagoninėmis verbenomis. Be to, kuriamos sezoninės vazonų kompozicijos, kurios dar labiau sustiprina bendrą miesto estetinį vaizdą.
„Ypatingą vertę želdynams suteikė tai, kad augalus sodino patys miesto gyventojai – savanoriai. Tokia iniciatyva ne tik puošia Ignaliną, bet ir skatina bendruomeniškumą bei rūpestį savo aplinka“, – pabrėžė I. Šidlauskienė.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
