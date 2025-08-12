Vilniaus centre gyventojai išgyveno tikrą košmarą: to jau seniai nebuvo girdėję

Vienas gyventojas portalui Lrytas pranešė, kad garsas pasigirdo naktį ir tęsėsi iki pat vėlyvo ryto. „Kaukia kaip išprotėjusi. Iškvietėme pareigūnus – jie atvažiavo, bet nieko nepadarė. Signalizacija toliau kaukia ir dabar. Kaip čia gali būti, kodėl niekas nieko negali padaryti?“ – antradienio rytą pasakojo vilnietis.
Pasak jo, triukšmas toks garsus, kad girdėti net kelis kvartalus aplink. Gyventojai neabejoja – toks nesibaigiantis signalizacijos kaukimas ne tik trikdo žmonių poilsį, bet kai kuriems gali kelti ir dar didesnių sveikatos problemų.
Tuo metu pareigūnų galimybės tokiais atvejais ribotos – jei buto savininko nėra namuose, jie negali įeiti į privačias patalpas be teismo sprendimo ar akivaizdžios grėsmės žmonių gyvybei.
Susisiekus su Lietuvos policija, komunikacijos specialistas Tomas Bražėnas paaiškino, kad pareigūnai reagavo į pranešimus dėl veikiančios signalizacijos pastate (viso gauti 3 pranešimai), atvykę nenustatė jokių įsilaužimo į patalpas požymių, bendravo su pranešėjais.
„Buvo informuota signalizaciją administruojanti saugos bendrovė. Vilniaus m. 3-ajame PK pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 488 str. (Viešosios rimties trikdymas – aut.)“, – rašoma Lietuvos policijos atsiųstame paaiškinime.
LR administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnyje nurodoma, kad „Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų“.
VilniusVokiečių gatvėsignalizacija
