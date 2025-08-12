Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
BūstasPasidaryk pats

Vilniaus centre gyventojai išgyveno tikrą košmarą: to jau seniai nebuvo girdėję

2025 m. rugpjūčio 12 d. 18:35
Lrytas.lt
Video
Vilniaus senamiestyje gyvenantys žmonės praėjusią naktį neišsimiegojo – Vokiečių gatvėje esančiame daugiabučio bute visą naktį nenutilo signalizacija.
Daugiau nuotraukų (4)
Vienas gyventojas portalui Lrytas pranešė, kad garsas pasigirdo naktį ir tęsėsi iki pat vėlyvo ryto. „Kaukia kaip išprotėjusi. Iškvietėme pareigūnus – jie atvažiavo, bet nieko nepadarė. Signalizacija toliau kaukia ir dabar. Kaip čia gali būti, kodėl niekas nieko negali padaryti?“ – antradienio rytą pasakojo vilnietis.
Pasak jo, triukšmas toks garsus, kad girdėti net kelis kvartalus aplink. Gyventojai neabejoja – toks nesibaigiantis signalizacijos kaukimas ne tik trikdo žmonių poilsį, bet kai kuriems gali kelti ir dar didesnių sveikatos problemų.
Tuo metu pareigūnų galimybės tokiais atvejais ribotos – jei buto savininko nėra namuose, jie negali įeiti į privačias patalpas be teismo sprendimo ar akivaizdžios grėsmės žmonių gyvybei.
Susisiekus su Lietuvos policija, komunikacijos specialistas Tomas Bražėnas paaiškino, kad pareigūnai reagavo į pranešimus dėl veikiančios signalizacijos pastate (viso gauti 3 pranešimai), atvykę nenustatė jokių įsilaužimo į patalpas požymių, bendravo su pranešėjais.
Buvo informuota signalizaciją administruojanti saugos bendrovė. Vilniaus m. 3-ajame PK pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 488 str. (Viešosios rimties trikdymas – aut.)“, – rašoma Lietuvos policijos atsiųstame paaiškinime. 
LR administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnyje nurodoma, kad „Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų“. 
VilniusVokiečių gatvėsignalizacija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.