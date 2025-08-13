Šiame mieste kasmet pasodinama tiek medžių, kiek kitur – per dešimtmetį

Tais metais nauji augalai pasodinti Kretingos miesto parkuose: Pastauninko parke, Lapyno kvartalo parkelyje ir Senajame Kretingos miesto parke.
Taip pat tąkart VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinio teritorijoje Kretingos mieste įkurtas naujas ąžuolynas.
Akcija vykdyta ir 2024-aisiais bei 2025-aisiais.
Pernai 771 naujas medis ir žydintis krūmas pasodinti Žemaitės alėjoje ir Taikos gatvėje, šiemet – 772 nauji medžiai ir žydintys krūmai pasodinti Klaipėdos gatvėje Kretingoje.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
KretingaKretingos rajono savivaldybėMedus
Rodyti daugiau žymių