Šiame mieste kasmet pasodinama tiek medžių, kiek kitur – per dešimtmetį

2025 m. rugpjūčio 13 d. 13:04
Lrytas.lt
2023-aisiais, Kretingai švenčiant 770 metų jubiliejų, kretingiškiai pakviesti savo miestui padovanoti išskirtinę dovaną – drauge pasodinti 770 naujų medžių ir žydinčių krūmų.
Tais metais nauji augalai pasodinti Kretingos miesto parkuose: Pastauninko parke, Lapyno kvartalo parkelyje ir Senajame Kretingos miesto parke.
Taip pat tąkart VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinio teritorijoje Kretingos mieste įkurtas naujas ąžuolynas.
Akcija vykdyta ir 2024-aisiais bei 2025-aisiais.
Pernai 771 naujas medis ir žydintis krūmas pasodinti Žemaitės alėjoje ir Taikos gatvėje, šiemet – 772 nauji medžiai ir žydintys krūmai pasodinti Klaipėdos gatvėje Kretingoje.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
