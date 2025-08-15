Kitoks Panevėžys: slapta senovės šventvietė tapo nauju miesto traukos tašku

Parkas suformuotas XIX a. pabaigoje, o jo teritoriją natūraliai skiria ir papildo Žagienės upelis. Teritorija išsiskiria reljefu, brandžiais želdiniais bei vandens telkiniais, o ilgainiui tapo svarbia miestiečių laisvalaikio ir poilsio erdve.
Parko pavadinimas siejamas su senąja baltų kultūra – žodis „skaistus“ senovėje buvo siejamas su šventumu, todėl manoma, kad vietovė turėjo religinę arba ritualinę reikšmę. Šis kultūrinis paveldas suteikia parkui papildomą istorinę vertę ir padeda formuoti išskirtinį tapatumą tarp kitų miesto žaliųjų zonų.
Įgyvendinant Europos Sąjungos projektus „Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas“, „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“, bei „Vienijantis kūrybiškumo centras – Pragiedrulių sodyba“, parkas buvo iš esmės atnaujintas. Darbai buvo vykdomi etapais, siekiant užtikrinti kompleksišką teritorijos pertvarkymą ir darnų gamtos, kultūros bei infrastruktūros elementų integravimą.
Rekonstrukcijos metu buvo išlaikytas natūralus parko charakteris – miškingumas, upės vingiai ir landšaftas. Papildomai pasodinta naujų medžių ir krūmų, atnaujinti gėlynai bei veja. Atstatytas ir pritaikytas pėsčiųjų tiltas dabar yra pasiekiamas žmonėms su negalia ir dviratininkams – jis jungia centrinę miesto dalį su rytine.
Parke įrengtos naujos funkcionalios erdvės – modernus amfiteatras, scena, mažosios architektūros elementai. Šios erdvės pritaikytos įvairiems renginiams po atviru dangumi, bendruomenės susibūrimams bei edukacinėms veikloms. Centrinėje parko dalyje veikia „Pragiedrulių“ kūrybiškumo centras, kuriame organizuojamos kultūrinės, meninės ir edukacinės iniciatyvos.
Pagrindinis parko atnaujinimo tikslas – pagerinti teritorijos funkcionalumą, išsaugant natūralų kraštovaizdį, pritaikyti erdves šiuolaikiniams poreikiams, sustiprinti parko vizualinį vientisumą ir išryškinti gamtinius elementus – upės krantines, tvenkinius bei miškingas zonas.
Skaistakalnio parkas šiandien yra ne tik gamtos prieglobstis miesto centre, bet ir svarbi socialinė bei kultūrinė viešoji erdvė, atitinkanti šiuolaikinius urbanistinius ir ekologinius standartus.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
