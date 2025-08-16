Šioje Lietuvos vietoje nėra nei fontanų, nei skulptūrų – bet norisi fotografuoti kiekvieną kampelį

Kuriant Nidos, Juodkrantės miestovaizdį buvo taikyti atmosferinio dizaino principai, skirtas dėmesys lakoniškų miesto baldų parinkimui ir jaukią erdvės kompoziciją formuojančiam želdinių tūrių vystymui.
Siekta visų gatvės elementų dermės – naudota kokybiška mažoji architektūra, subtilus dekoratyvinis apšvietimas, tvarūs daugiamečiai želdiniai, sukomponuoti remiantis šiuolaikiško projektavimo ir tvarumo principais, bei natūralistinis, miestelių pievas tausojantis šienavimo rėžimas.
Kruopščiai parinktų, gyvybingų augalų paletė, įkvėpta vietos augimviečių (pavyzdžiui, atviros, saulės ir vėjo nugairintos pamario palvės), pabrėžia Neringos gyvenviečių atmosferą, dera sausų ir saulėtų nerijos smėlynų aplinkoje bei simboliškai žymi gyvenviečių ir natūralios gamtos jungties tašką.
Neringos viešųjų erdvių želdinime buvo siekiama mažinti vienmečių gėlių, tad čia vyrauja daugiamečiai augalai – skirtingų aukščių, tekstūrų ir žydėjimo laiko želdiniai, toleruojantys sausas, saulėtas augimvietes, aplinką puošiantys nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens.
Tai dinamiški, drugelių, bičių, kamanių pilni „ūžiantys“ gėlynai – skatinant bioįvairovę ir pagalbą vietinei faunai, buvo gausiai naudojami medingi augalai.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
